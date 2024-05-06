《國際經濟》服務業旺 歐元區4月綜合PMI 創近年最快速擴張

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】周一公布的終值數據顯示，歐元區上個月企業活動以近一年最快速度擴張，其中服務業的復甦，抵銷了製造業萎縮的影響。此外歐元區也公布PPI資料。

由標普全球編制的、漢堡商業銀行(HCOB)的歐元區四月綜合PMI終值來到51.7，高過三月的50.3，也高於初值預估的51.4。

相同的數據，德國為50.6，法國為50.5。

該讀數為連續第二月高於50，並為去年五月以來的最高點。

漢堡商業銀行首席經濟學家Cyrus de la Rubia說，服務供應商的活躍度已連續第三個月擴大，並結束了去年下半出現的缺乏活力的情形。

服務業PMI從51.5大幅躍升至53.3，並高於初值預估的52.9。

對未來一年的整體樂觀情緒仍然很高。綜合未來產出指數從61.6小幅下降至61.6，但依舊在較高水準。

服務業公司預計這種反彈將持續下去，因此它們以近一年最快速度增加了人手，聘僱指數從52.3升至53.5。

de la Rubia說，令人鼓舞的是，就業增速加快，符合於新業務回暖和訂單成長。訂單並出現近11個月最為強勁的擴張。

歐盟統計局也公布三月生產者價格指數(PPI)資料，為年減7.8%，減幅略微高於預期，但低於二月的年減8.5%；月減幅度為0.4%，同於預期。