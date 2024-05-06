台灣觀光品牌3.0 「Waves of Wonder」行銷全球

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交通部觀光署今日正式啟動台灣觀光品牌3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」（台灣魅力．驚喜無限），以驚喜一波又一波的WAVE線條，勾勒出台灣四季旅遊亮點，同時發表新品牌動畫短片及台灣觀光宣傳歌曲，接下來在各國主要城市及網路上大力行銷。

台灣觀光品牌2001年推出1.0版「Taiwan - Touch Your Heart」，2011年推出2.0版「Taiwan - The Heart of Asia」，今公布3.0版「TAIWAN– Waves of Wonder」全新品牌再出發，LOGO緊扣觀光署「親山、親海、樂環島」行銷主軸，帶出台灣山巒起伏、海洋魅力的流線氣勢。

台灣觀光品牌3.0版的「TAIWAN」字體融合了台灣的山脈、海洋、蜿蜒的公路與鐵道等意象，呈現具有波浪感的線條設計，採用日出晨光的橘色，延續上一代品牌的溫暖與活力，象徵台灣觀光旅遊未來的發展性。

觀光署表示，過去人們是「尋找旅遊目的地」，現在要推動「尋找旅遊目的」，新品牌並結合「台灣觀光雙年曆」資源規劃，創造出代表四季主題旅遊的品牌色彩，傳遞給國際旅客「台灣四季，都是觀光季」的訊息，將以獨具特色的台灣魅力，帶給旅客源源不絕的驚喜感受。

今日傍晚，觀光署將在國際知名地標台北101大樓點燈，首次向全球旅客展示全新品牌識別形象，未來也會各主要城市、國際旅展不斷放送行銷。