台中網紅貓咖遭爆虐貓、黑歷史遭翻 動保處及業者說話了

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台中西屯知名網紅貓咖啡廳「BICA BICA 享貓」近日傳出疑似虐貓、不帶病貓就醫等行為，並遭控訴未替員工保勞健保等，台中市動保處6日表示，5日前往稽查內部約50隻貓咪，初步查看無受傷貓隻，將請負責人說明調查。至於涉違反勞動條件部分，勞工局尚無接獲申訴，但將查處。

近日有多名自稱從「BICA BICA 享貓」離職的員工於網路爆料，該店老闆不愛貓且未好好照顧店內貓咪。其中1名員工表示，某次早上巡視貓舍時發現有隻貓頻繁喘氣，立刻錄影並請老闆帶貓就醫，未料上班後老闆在向客人推銷貓咪時，她到貓舍抱貓才發現老闆沒有帶生病的貓咪就醫，該貓咪已經奄奄一息而後過世。另有老闆自行手打晶片，將貓咪的皮膚插出感染大洞等，稱「看似光鮮亮麗的貓咖，沒有人知道他內部多麼不人道」

另名員工則指控，該店國定假日都沒有雙倍薪，平時沒有加班費、沒有休息時間、沒有勞健保、沒有工傷賠償、沒有入職合約、薪水有時候都沒辦法按時拿到。貼文一發出，立刻引起大批網友關注、討論，紛紛留言「好心疼」、「抵制店家」等，也有人表示過去「非常多人光顧都說貓咪看起來生病」。

台中市動保處6日表示，5日前往稽查，發現內部約有50多隻貓咪，初步查看並無發現網路爆料的受傷貓隻，仍會請負責人到動保處說明，若調查屬實有虐貓情況，故意傷害貓隻導致受傷，依《動保法》第30條可處新台幣1.5萬至7.5萬元罰鍰。

另針對該餐廳涉違反勞動條件部分，勞工局表示，市府尚未接獲申訴，但針對業者傳出涉有違反職業災害補償、未給付資遣費等情形，市府將進一步查處。另有關涉未依法投勞、健保部分，屬勞、健保局權責，將函轉勞、健保局，依法妥處逕復申訴人。

據悉，該店1樓是BICA BICA享貓咖啡廳，2、3樓為養殖販賣的「明星貓舍」，該店雖為合法貓舍，但2022年剛開幕就曾因環境不佳被評鑑為丙等，遭動保處要求限期改善並公告業者名稱。

事情爆發後，業者則發聲明否認虐貓，並說傷口感染的貓咪、耳朵血腫的貓咪都有就醫，目前已恢復健康，環境則有專人每日打掃、盡力維持，對每隻貓都用心照顧；至於勞資爭議也已依法妥適處理。