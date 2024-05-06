陸政治局會議釋放積極信號 7月三中全會這幾項改革方案有望出爐

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4月30日召開的政治局會議發出了更為積極的宏觀政策信號，尤其是財政政策和房地產政策。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤指出，會議基本延續了3月兩會設定的政策基調，同時要求及早發行並用好超長期特別國債，避免財政政策前緊後鬆（即重複2023年情況），並指出經濟仍面臨有效需求不足和企業經營壓力較大的挑戰。會議指出要切實做好保交房工作，統籌研究消化存量房產的政策措施，意味著房地產政策的調整。在政治局會議後，我們預計各政府部門和地方政府將出台更多具體措施。

會議要求實施好積極的財政政策，要及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度，保持必要的財政支出強度。汪濤分析，會議明確要求避免財政政策前緊後鬆，即避免重複2023年情況。年初至今財政仍較為緊張，這部分是由於政府債券發行節奏不及2023年1～4月的情況，且迄今為止1萬億元超長期特別國債仍未發行。

汪濤認為，一季度土地收入同比下降7％，進一步抑制了地方政府支出能力。針對地方財政存在的壓力，會議刪除了12月政治局會議裡要求「嚴肅財經紀律」和「嚴控一般性支出」的措辭，同時要求確保基層「三保」足額按時支出。

瑞銀預計未來幾個月政府債券（一般以及專項政府債券）的發行節奏將有所加快，中央政府還有可能加快財政轉移支付，從而支撐一般性政府支出和基建投資。此外，會議指出要確保債務高風險省份和市縣既真正壓降債務、又能穩定發展，這也許意味著對12個債務高風險省份的隱性債務嚴格管控有可能略有鬆動。

雖然一季度GDP增長強於預期，但房地產活動進一步下行，仍是今年經濟活動面臨的最大風險。本次會議對房地產政策的定調更為積極，沒有重申加大保障房建設，而是指出要統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施。這種對房地產政策表述的微妙變化可能意味著政府將擴圍目前的政策試點，允許更多地方政府直接購買存量住房，用於增加保障房或公租房供給，這將有利於穩定住房市場。

不過，該政策覆蓋規模和資金來源尚不明晰。瑞銀認為中央政府可以加大對地方政府的低成本資金支持（例如再發行3,000～5,000億 PSL，或加碼租賃住房貸款支持計畫）、可以給予一定財政補貼，並大幅擴大白名單機制的覆蓋範圍，並且由政策性銀行和商業銀行提供更多資金以落實保交樓目標。一個自上而下的指導方案以明確政策落實細則也將有助於降低道德風險、減少地方政府的猶豫和觀望態度。此外，近期部分城市已進一步放鬆了限購政策。瑞銀認為未來幾個月可能會出臺更多政策和細則。

政治局會議指出要降低社會綜合融資成本。然而，鑒於市場對美聯儲降息和美元走強的預期變化，瑞銀預計年內央行不會降息（MLF），但預計 LPR 可能會在二季度末下調 10-20 個基點。此外，瑞銀預計央行將保持銀行體系流動性充裕，從而確保信貸供給充足，年內可能再次小幅降准。瑞銀預計信貸增速在二季度和三季度或有所加速。另一方面，會議要求落實好大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，這基本延續了兩會的政策基調，符合預期。兩會之後，部分政府陸續出臺了「以舊換新」行動方案。

近期，政府宣佈在2024年為符合條件的汽車以舊換新提供一次性財政補貼，瑞銀汽車組估算該方案可覆蓋800萬輛以上的新車銷售（對應財政補貼約為GDP的0.05％）。政治局會議還指出要促進中低收入群體增收，鑒於目前收入預期偏弱，瑞銀認為該政策很有必要。

會議宣布第20屆三中全會將於7月召開，重點研究進一步全面深化改革。本次政治局會議強調了進一步改革的必要性和重要性。雖然具體的改革方案在7月之前不得而知，但瑞銀認為改革議程可能包括公共服務和社會保障體系改革，包括戶籍制度和養老金體系改革。三中全會可能還將討論中央和地方政府間財政關係的改革，以及長期、可持續的解決地方財政困難的政策框架。此外，教育體制改革、利於鼓勵創新和科研的政策框架、進一步開放國內市場、提高國有企業效率和促進民營經濟發展相關的改革措施也可能會是三中全會討論的內容。