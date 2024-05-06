非農就業指數低於預期壓抑美元 亞幣回升帶動經濟

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近期金融市場瞬息萬變，3日美國公布就業數據後，外匯市場出現了逆轉局勢，外銀分析，美國非農就業指數低於市場預期，被認為經濟沒有市場所預期的那麼強勁，投資人認為降息的可能性提升，導致壓抑美元的表現，進而使非美貨幣包含亞洲貨幣回升，轉而對於亞洲包括台灣的進口業利多，帶動經濟活絡。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，3日的外匯市場變動較大，主要有兩個原因，一是美國公布的4月非農就業數據月增率17.5萬，較3月的31.5萬放緩許多，且低於市場預期的24.3萬，推估這似乎代表經濟沒有市場觀察到的那麼強勁，而另一派市場觀察家、專業投資人認為，這也代表聯準會提前降息的可能性增加。

陳昱嘉也補充，這項數據公布後，美國公債殖利率顯著下滑，導致壓抑美元的表現，非美貨幣的匯率價格相對回升，此外，除了美元指數本身下跌，日圓價格回升也是帶動亞洲貨幣升值的重要因素之一。

根據經濟學的角度來看，貨幣升值有利於進口業，可以用更低的價格購買進口產品，促進民間購買意願，進而帶動經濟更活絡，且出國旅遊也會變得更划算，增加民眾出國旅遊的意願，適度的升值和貶值可以輪流刺激進出口業的競爭力，讓國內經濟狀況維持穩定。

滙豐銀行財富管理團隊認為，短期內美元恐將處於守勢，在利率決定的短期影響過後，美元的整體走向更有可能是由風險偏好和相對利率決定。

渣打銀行財富管理指出，美國4月非農就業報告弱於預期，反映出勞動市場轉弱，美元指數目前約在105左右，如果美元指數持續低於50日移動均線104.5，可能測試下一個技術支持位104.2。就業報告公佈後，貨幣市場將聯準會降息的預期，從11月提前至9月。

渣打銀行財富管理投資策略部主管劉家豪表示，目前的美元走勢印證了先前渣打的觀點，即美元持續走強的空間不大，且主要國家貨幣都已經提前反映了聯準會降息延後的預期。一旦有經濟數據顯示通膨低於預期，意味著通膨有可能持續降溫，對於聯準會來說也會是個好消息，預期下半年美國通膨放緩的趨勢會逐漸明顯。