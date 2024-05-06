楠梓產業園區交通成考驗 陳建仁視察投231.25億改善

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台積電高雄廠將落腳於楠梓產業園區，但對現有聯外交通造成考驗，行政院長陳建仁6日與高雄市長陳其邁一起視察園區交通狀況，預計中央、地方及中油公司已投入近231.25億元進行國道1號聯絡道、新台17線、翠華路拓寬等改善，市議員提醒要再更多配套，避免北高雄淪塞車惡夢。

近年北高雄發展迅速，已讓現有道路容易在尖峰時段出現雍塞，未來楠梓產業園區包含台積電等廠商進駐，將造成龐大交通壓力，為此中央、地方及中油公司已投入近231.25億，行政院長陳建仁、高雄市長陳其邁今天前往園區視察工程狀況，期望改善園區聯外交通問題。

陳建仁表示，以高雄楠梓園區為核心的南台灣半導體S廊帶，連結南科的半導體製造聚落以及高雄半導體材料、石化聚落與亞洲新灣區，能強化台灣半導體競爭優勢，因此楠梓園區的聯外交通計畫務必縝密推行，目前改善計畫由高雄市政府、交通部高工局、南區管理局做推動，希望在117年前能順利完工。

陳其邁說，楠梓園區位處南台灣半導體S廊帶樞紐位置，感謝中央及行政院大力支持楠梓園區聯外交通整體計畫，新增的國1楠梓匝道、連接台1線匝道及園區連絡道都讓園區整體交通更為順暢、便捷，同時也提升行車安全並帶動周邊社區蓬勃發展。

楠梓產業園區周邊目前分別有翠華路拓寬、園區南路開闢、新台17線、國道1號楠梓聯絡道等工程陸續動工，總經費約75.34億，分別針對地方道路道及城際聯外道路做改善，帶動周邊社區蓬勃發展。

高雄市議員白喬茵認為，無論楠梓產業園區未來效應如何，應用最謹慎態度面對未來進駐的人流，目前北高雄除了台積電、還有橋科，現在可能還會多一個白埔科學園區，短期引入大量人才、未來園區也會有更多運輸車輛移動，雖有陸續多了幾條通往楠梓科學園區道路，但整體運輸流量上還有更多需要強化的空間。

白喬茵也說，北高雄從公共設施，到教育、交通、餐飲、商業等是否已準備完備，否則未來園區完工將有大量消費、娛樂需求湧入市區道路，造成更大的交通災難，希望市府持續努力，打造北高雄成宜居所在，不要讓楠梓成「只有工作，沒有生活」的下一個內湖。