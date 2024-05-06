外資4月轉為淨匯出12.96億美元 金管會曝二原因

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4月外資出逃，終止連五個月的淨匯入！金管會6日公布最新外資淨匯入、匯出狀況，據統計，外資4月淨匯出約12.96億美元（約新台幣422億元）、賣超台股新台幣1,388.88億元，證期局分析，外資賣超台股主要原因，主要有二原因：一是美國通膨降溫缺乏進展，就業成長優於預期，市場預期聯準會放緩降息進程；二是中東地區衝突加遽，造成市場情緒緊張，影響全球股市。

不過，證期局強調，今年前四月，外資仍淨匯入139.16億美元，是近五年以來同期第一大累計淨匯入，而今年前四月外資累計賣超新台幣702.14億元。證期局分析，5月美國聯準會會議決議6月起放緩縮表，並於會後淡化升息可能。觀察國內情勢，儘管外國資金匯入態度仍顯審慎，但隨著國內景氣復甦，台股成長動能仍穩健。

證期局指出，台股整體基本面尚稱穩健，經統計我國上市櫃公司今年截至3月底累計營收金額為新臺幣9.54兆元，較去年同期成長5.4％，營收金額為歷年同期次高，另台股股利殖利率達2.71％(加計股票股利為2.81％)，截至113年3月底本益比約23.53倍，顯示台股基本面尚稱穩健。

就存量來看，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人截至113年4月30日止累計淨匯入仍有約2,593.72億美元的水準，銀彈仍豐。