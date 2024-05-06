童子賢稱引進芬蘭OL3可降電費 綠盟：錯誤百出、天馬行空

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和碩聯合科技董事長童子賢日前指出，可將核一、核四廠址剷平，引進採用「芬蘭的OL3」，能替台灣帶來30％至32％的核發電，台灣的平均電價也會下滑30％左右，但綠色公民行動聯盟6日表示，OL3因管理、品質及設計問題，經歷18年才開始發電，正式啟用後5個月又遇到故障停機，代表核工業建設太慢、成本太貴、技術不成熟、核廢料無處可去等問題，直言童子賢天馬行空、錯誤百出。

綠盟表示，芬蘭2003年向法國訂購首座歐洲壓水反應爐（EPR）並命名為OL3，規畫2005年動工、2009年商轉發電，卻因管理問題、品質控制問題、組件故障和設計不良，工期延宕、成本暴增1倍以上，歷經18年才開始商轉發電，是有史來興建工期最久的核電廠之一。

綠盟指出，OL3試運轉期間，硼泵因不明原因被啟動，後在渦輪機蒸汽再熱器發現異物，讓原訂9月開始商轉發電延宕至12月，8月發現穩壓器有測量誤差，10月則是所有給水泵都有原因不明的裂縫，最終在去年4月16日正式商轉發電，但啟用後5個月又遇到故障停機。

綠盟表示，童子賢卻將OL3形容得無比神奇，沒有考量芬蘭的真實能源情境，電價下降75％數據是比較其國內2023與2022年同期，且2022年爆發俄烏戰爭，使得原本依賴俄羅斯能源進口的芬蘭被切斷能源供應，才使電價上漲，2023年後隨著風力發電與水力發電等再生能源提供貢獻，又使得芬蘭電價跌破0元。

綠盟強調，OL3不是最近15年的新科技，也不是能幫上台灣未來供電穩定好案例，OL3恰好代表核工業的困境，包含建設太慢、成本太貴、技術不成熟、核廢料無處可去，核電並非無害，現在使用核能就是先享受後付出代價，台灣至今仍找不到核廢料最終處置場，呼籲國人與企業界要正視台灣核廢料處置的現實困境。