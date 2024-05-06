政府推廣種植蕎麥 台南農民盼提高轉作獎勵金

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台南市官田區農會配合政策，近年積極找農民契作蕎麥，目前栽種面積已達190公頃，但轉作獎勵金1分地僅4500元，低於硬質玉米、大豆等作物，農民盼提高至6000元；對此，農業部代理部長陳駿季6日表示仍要研議，但允諾會支持地方辦行銷活動或開發相關加工品。

官田區農會總幹事林定億表示，蕎麥約在10月播種，到隔年1月收割，栽種可以靠機械生產，農會以1公斤25元契作價跟農民收購，再轉售至合作廠商，1分地約可收成200至250公斤，符合「綠色環境給付計畫」可申請1分地4500元的轉作獎勵金。

林定億說，目前農會一年提供的蕎麥總量僅約50公噸，合作廠商卻可以收到400公噸，這種情況下，需求大於供給，因此鼓勵農民轉作蕎麥，但有人反映種植蕎麥的誘因不多、沒意願，也有人希望提高轉作獎勵金。

立委賴惠員6日邀農業部代理部長陳駿季到官田區農會聽取地方心聲，農業部輔導司司長陳俊言、農水署署長蔡昇甫、農金署副署長施妮婷、農村水保署副署長林長立、台南農改場場長羅正宗、農糧署代理署長蘇茂祥、農糧署南區分署分署長陳立儀、台南市政府農業局長李建裕等眾多官員陪同出席，現場來了將近30位農民朋友，立委林俊憲、郭國文團隊也派人參加。

六甲區雜糧蕎麥第1班班長許家銘陳情說，他種植蕎麥已經2年多，但氣候等因素，產量總是不如預期，尤其鳥害愈來愈嚴重，甚至有農民認為沒有利潤而直接棄收；此外，過去申請蕎麥的農機補助，卻遭相關單位以經費不足為由打槍，導致影響最終產量，盼政府能多照顧蕎麥產業。

對於是否會提高轉作獎勵金，陳駿季坦言仍要與多方研議，因為調高其中一項作物，其他項也應一併納入評估，等於說「牽一髮而動全身」，還請農民朋友見諒；不過鳥害、蕎麥農機補助的部分，農業部會思考朝補助農民設置防鳥網及提高農機補助的方向進行。