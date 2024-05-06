慘！逐花而居蜂農無蜜可採 盼能納入農災救助

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荔枝、龍眼開花率偏低，逐花而居的養蜂蜂農無蜜可採，根本血本無歸，南投縣蜂蜜產量居全台前5名，立委馬文君6日在埔里鎮農會傾聽蜂農心聲，將要求農業部將蜂蜜納入農業天災現金救助項目，並建構多層次森林，讓蜂農四季都能採蜜，助蜂農度過難關。

近年台灣受到氣候異常影響，導致國產蜂蜜產量不穩定，影響蜂農收益，去年底龍眼、荔枝花芽分化期間，天氣忽冷忽熱且乾旱少雨，造成龍眼、荔枝開花率偏低，連帶造成逐花而居的養蜂蜂農無蜜可採，蜂農欲哭無淚向立委馬文君陳情，馬文君邀在地蜂農與農糧署、林業保育署等單位座談。

蜂農心痛說，今年龍眼平均開花率3成，放蜂僅求蜜蜂吃飽，不奢望有蜂蜜可收，未料收蜜時遇天氣劇變，勢必慘賠收場，後續荔枝開花率也不佳，直接放棄採收荔枝蜜，近年氣候異常，蜂蜜採收狀況不穩，加上天氣驟變，易使蜜蜂生病，不少蜂農轉售蜜蜂，準備轉行。

馬文君表示，南投縣蜂蜜以荔枝蜜、龍眼蜜產占大宗，今年荔枝、龍眼受氣候影響開花率僅往年3、4成，蜂蜜產量剩往年2成，蜂農整年的付出根本血本無歸，希望農業部比照荔枝、龍眼，也將蜂蜜納入農業天然災害現金救助項目。

全球氣候異常日漸嚴重，近年蜂蜜產量不穩定，馬文君認為蜂蜜產期與蜜源植物花期息息相關，馬文君建議農業部林保署能規畫栽植不同季節開花的蜜源植物，建構多層次森林，讓蜜蜂四季都能採蜜，增加氣候變遷調適韌性，協助農民因應新型態氣候，提供病蟲害防治、養殖技術輔導等應變管理，才能協助農民度難關。