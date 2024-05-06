2024中國信託女子公開賽 5／9~5／11在東方球場盛大開打

總獎金3000萬日圓（約新台幣634萬元），由中國信託商業銀行主辦，TLPGA、JLPGA共同認證的「2024中國信託女子公開賽-JLPGA巡迴特別錦標賽」，將於5/9週四～5/11週六期間舉行三回合、54洞比桿賽，匯集台、日、韓、中、泰、德多國好手的賽事，TLPGA共46位、日本次巡Step Up Tour共44位職業好手，以及18位由中國信託推薦的職業/業餘女將，共計108位選手齊聚桃園龜山東方高爾夫俱樂部爭奪540萬日圓（約新台幣114萬元）冠軍獎金。

今年賽事的賽前觀察重點，除了東方球場精心調整出的場上刁鑽設定外，目前台巡獎金榜上排名亮眼的彭婕、陳敏柔、陳伶潔等女將備受矚目外，中國信託女子高爾夫之星（CTBC LADY GOLF STARS）侯羽桑、侯羽薔、石昱婷、丁子云、安禾佑、張子怡、張雅淳與劉芃姍等亦為本屆重點選手，再加上兩週前甫於菲律賓ICTSI路易西塔女子邀請賽奪冠的帕查拉朱達（P.K. KONGKRAPHAN），以及日本Step Up Tour球員眾多好手，首回合展開後勢必戰況激烈，比賽張力精彩可期。

在5/6週一賽前記者會上，中國信託慈善基金會副董事長陳國世、日本東京之星銀行暨賽會主席黃清苑董事長、TLPGA台灣女子職業高爾夫協會劉依貞理事長、JLPGA小田美岐副會長、東方球場郭秋琳總經理帶領中國信託女子高爾夫之星眾女將共同出席。黃清苑董事長率先致詞時指出：「這次比賽有幾項重要特點，首先東方球場正好處於近期內最佳狀態，果嶺速度、長草區的草長、距離設定都有要求，皆按照日本巡迴賽等級的規模進行設定，非常感謝郭總經理和東方球場的協助，相信這幾天下場熟悉球場的球員都能體會。第二個特點，即是今年賽事轉播我們特別接軌國際引進4D全視角影像技術，這也是台灣首次高爾夫球賽使用這項技術，捕捉頂尖好手們揮桿的動作細節，體驗從不同視角觀摩選手們的頂尖球技。第三個特點，則是為了更豐富轉播畫面，特別用空拍機拍攝整個球道，為我們的球迷朋友們帶來全新的視覺感受。第四點，今年賽事成績也採用數位電子螢幕呈現，成績更即時，觀賽民眾也可直接掃球場內的QR CODE看板，了解選手即時賽況與成績。今年賽事有來自臺灣、日本、泰國、德國及中國大陸等地好手等地108位好手共同參與，我們期待這場賽事能提供各國女子職業高爾夫選手切磋、交流的國際積分平臺，也讓世界看見臺灣。相信中國信託贊助的選手們一定很期待與國際頂尖好手一起切磋球藝、精益求精，祝福所有選手每次揮桿都是超越自己的最佳表現，我們會持續為選手打造國際級的舞臺爭取積分。」

陳國世副董事長在隨後接力發表感言：「中國信託投入並支持高爾夫運動有相當悠久的歷史，我們的老董事長辜濓松創辦人、辜仲諒先生皆不遺餘力的力挺這項運動，對同仁的要求也相當嚴謹，每屆賽事大家都上緊發條做到最好。中國信託長期關心與扶助弱勢兒童，過去12年來，每年在高爾夫公開賽正式賽開打之前都會特別舉辦『職業業餘配對賽』，將公益慈善精神融入高球活動，邀請中國信託銀行貴賓客戶與職業高球好手以球會友、揮桿獻愛，只要擊出好成績，中國信託就捐出善款幫助弱勢孩童，讓他們不用擔心最基本的溫飽問題。特別感謝長期以來認同中國信託的體育公益理念的客戶，有了大家的支持，我們才能持續發揮愛的影響力，啟動愛的循環。」

2024中國信託女子公開賽 JLPGA巡迴特別錦標賽本週四開打，與會貴賓與球員們歡喜合影。圖／中國信託銀行提供

JLPGA小田美岐副會長隨後致詞，她首先以簡單中文向所有台灣朋友問好，她表示：「前一段時間台灣發生的大地震登上了日本的新聞，首先我要向所有受災的台灣友人表達慰問之意。最初，我們不太確定是否能夠順利舉辦這場比賽，但是託大家的福，比賽還是如期順利舉辦。中國信託女子公開賽基於慈善為目的，同時透過JLPGA來共同舉辦，為所有需要幫助的朋友們出一份心力，我們當然也非常願意且感到榮幸。JLPGA每年都有台灣選手活躍於日巡賽舞台，如之前次巡賽的賞金后吳佳晏選手， 之後的生涯一定還會有更出色的成績表現；另一方面，我也聽說TLPGA也透過資格賽的方式，讓參加台巡賽的日本選手逐年增加，我認為台灣和日本的高爾夫正在一起變得更強。台灣巡迴賽被納入了世界排名系統，目前全球共有4個國家的巡迴賽進入這個體系。未來希望亞洲各國能夠合作，綜合大家的力量舉辦像中國信託女子公開賽這樣的賽事。今年的比賽將在日本進行現場直播，這是我們第二年協辦這項比賽，希望我們的共同認證的合作能夠持續很多年。」

作為台灣女子職業高爾夫協會大家長的劉依貞理事長，亦在記者會中給予極高評價與莫大肯定：「首先我僅代表TLPGA再次歡迎JLPGA小田美岐副會長團隊．以及44位日本次巡賽選手來台交流競技，讓台灣球迷朋友們能近距離觀賞到台灣及日本優秀選手們的精湛球技，也期待在主場的優勢下台灣選手能創造佳績榮獲殊榮。在此我要再次的感謝中國信託這13年來持續舉辦中國信託女子公開賽，提供台灣選手們高水準的國際舞台，並且支持多位台灣優秀選手挑戰美巡及日巡的舞台為國爭光；我誠摯感謝辜仲諒董事長，長期持續關心台巡賽，以及台灣選手的未來。再者，我也對協辦單位東方球場郭秋琳總經理及工作團隊在場地維護及軟硬體設施方面的用心表示感激之情，也感謝所有協力單位的鼎力協助。我也期盼未來TLPGA以及JLPGA能持續𢹂手一起深化台日之間的賽事互動，最後預祝賽事順利成功，所有選手們都能展現高超球技發揮實力，贏得殊榮！」

東方球場郭秋琳總經理提出演說，為今日記者會上劃下完美句點：「很高興我們又在這個百花盛開的五月天，相聚在東方球場迎接2024中國信託女子公開賽暨JLPGA巡迴特別錦標賽。雖然北台灣的氣候條件，對球場的維護保養上不是容易的事，而且要營運跟提供賽事取得兼顧平衡，往往是很有挑戰性的，在這裡我要感謝東方夥伴們所做的一切努力，東方團隊們都是抱著榮耀的心，自我要求今天比昨天好，明天又比今天更進步，務必能做到高規格的比賽場地和最體貼用心的服務。更要感謝我們東方會員，他們都非常愛東方，總是給予我們團隊許多的關切和支持鼓勵，這都是東方進步的最大動力和最珍貴的核心價值。」

為了便於球迷們到球場觀戰，大會將在5/9（四）至5/11（六）提供免費接駁車，想親臨現場共襄盛舉的民眾，可在指定期間的上午8:00至下午14:30間，前往桃園捷運A7體育大學站1號出口搭乘前往東方球場的免費接駁服務。若無暇親赴現場，也可在5/10、5/11的11:00至16:00，鎖定中國信託女子公開賽 Facebook粉絲專頁、YouTube上的CTBC BROTHERS 中信兄弟官方頻道，以及MOD博斯高球2台欣賞Live直播。