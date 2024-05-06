2024《Taiwan Car Of The Year車訊風雲獎》出爐 Kia連莊，EV9榮登『2024台灣年度風雲車』

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2024《Taiwan Car Of The Year 車訊風雲獎》於5/03舉辦評審日，在24位專業汽車媒體及業界專業人士代表組成的評選團，經過第一輪票選及第二輪的現場不記名投票決選，純電動車款Kia EV9獲得多數評審肯定，不僅奪得【2024年度風雲車】榮銜，更同時獲得【2024最佳進口電動車】的獎項！此外，評審團也評選出24部各級距【年度最佳車款】（完整名單請見附表），對於消費者選購不同級距車款時，相信是極具參考價值的資訊。

除了於評審日現場選出的【2024年度風雲車】及24部各級距【年度最佳車款】外，透過活動前於《Taiwan Car Of The Year 車訊風雲獎》官網上所舉辦的【2024車訊風雲獎年度風雲車預測活動】，經過消費者熱烈投票後也得出最終成績，堪稱大變身的CMC Zinger獲得最高網友投票數支持，獲選為【2024最佳人氣車款】。

今年國產休旅級距可謂新車大集合，小型休旅除上屆的實力派得獎車Honda HR-V外，今年更有兩款全新上市、備受矚目的對手，分別是MG ZS與Toyota Yaris Cross，在這個國產入門級距，消費者對價格、配備的比值敏感度極高，也是車廠主要的決勝區之一，每部入圍車款在價格、配備項目的設定上無不錙銖必較，經過評選投票後，Toyota Yaris Cross接棒拿下【2024最佳最佳國產小型SUV】獎項。

至於中型休旅級距部分，競爭態勢更形激烈，不僅因為該級距已然是國產車主要戰區，四款入圍車輛中，更有三款是大改款車型，包括老字號常勝軍Honda CR-V，長青實力派Nissan X-Trial更挾輕油電動力上陣；而華麗轉身的CMC Zinger除裡外煥然一新、更以新引擎、新變速箱，以更精緻的商旅風格及優勢價格搶進國產休旅市場。最終，Honda CR-V則是再次重新拿回【2024最佳最佳國產中型SUV】獎項。

至於國產MPV市場，Hyundai Custin延續小排量渦輪動力與稅負優勢、雙滑門7人座設定，在該級距持續一枝獨秀、成為評審團推薦【2024最佳國產中大型MPV】。

一般進口品牌部分，在中型車及中型SUV兩個級距都看得到大改款及新車款一字排開的陣仗，顯見在進口車市占比持續提升下，品牌車商積極搶進的態勢。最佳進口中型車級距，實力派Skoda Octavia以上屆得獎車之姿迎戰重返市場的『新人』-Honda Civic、Opel Astra、Peugeot 408，以及大改款的Subaru WRX、Toyota Prius PHEV，在一番動靜體驗後，評審團最終投票選出以進口方式重返台灣市場，並採用Honda新款e:HEV油電技術的Honda Civic為【2024最佳進口中型車】。

中型SUV方面，包括Citroen C4、Mazda CX-60、Nissan X-Trail e-Power、Opel Grandland都屬全新上市車款，加上大改款的Subaru Crosstrek，無疑也對Kia Sportage形成明顯的競爭壓力。最後，Mazda CX-60在新世代設定底盤、日系精質內裝、品牌辨識性極高的外型，輔以優異的操控特性，拿下【2024最佳進口中型SUV】獎項。

而【2024最佳進口大型車】，則是由全新Toyota Crown獲選，在新世代家族外型之下，延續Crown車系格局，並採用Cross over的底盤設定，在Hybrid動力設定下，也提供消費者大型進口車的選擇。

豪華品牌方面，指標車款的市場地位仍不容小覷，BMW全新大改款5 Series在新世代BMW家族設計線條下，以犀利霸氣外型搭配放大的車身尺碼，卻仍將精準操控特質發揮淋漓盡致，搭配科技進化的智慧座艙系統及先進智慧輔助駕駛系統，獲得全數評審認證，獲選【2024最佳進口豪華中大型車】！

至於【2024最佳進口豪華中型SUV】、【2024最佳進口豪華中大型SUV】及【2024最佳進口豪華大型MPV】，也由上屆得獎車款Lexus NX、Lexus RX及Lexus LM，獲得評審團高票數通過，繼續拿下得獎榮耀。

電動車部分，本屆首次有國產電動車上市入圍，歷經多時，Luxgen n7終於來到評審會場，中型SUV的車格設定，加上各種電動車款趨勢性的設計及配備，在結合鴻海與裕隆集團資源，經過鴻華先進的努力，Luxgen n7在台灣電動車市場的初試啼聲，也獲得評審團高票拿下【2024最佳國產電動車】首次獎項。

至於進口電動車，今年則是有全新純電休旅旗艦Kia EV9與去年得獎車Kia EV6同場競逐，透過Kia嶄新的電動車外型設計元素、新世代科技鋪陳的智慧座艙、七人座休旅的大車格、優異的續航里程與動力表現，Kia EV9不僅順利由Kia EV6手中承接【2024最佳進口電動車】，更在本屆《車訊風雲獎》的年度風雲車評選中，拿下【2024年度風雲車】的最大榮耀！

而在豪華品牌純電車款部分也持續有新車推出，與燃油車款同步發表的iX1接單表現驚人，大改款車型在車身尺寸、空間放大後輔以純電動力，加上SUV車格的實用設定，攫獲不少意欲入主豪華品牌電動車的消費者，優異的實力也讓它成為評審團眼中黑馬，一舉獲選【2024最佳進口豪華小型電動車】。

###附表：2024《Tawian Car Of The Year車訊風雲獎》得獎名單:

2024年度風雲車 Kia EV9

2024最佳國產小型車 Honda Fit

2024最佳國產中型車 Ford Focus

2024最佳國產小型SUV Toyota Yaris Cross

2024最佳國產中型SUV Honda CR-V

2024最佳國產中大型MPV Hyundai Custin

2024最佳進口小型車 Skoda Fabia

2024最佳進口中型車 Honda Civic

2024最佳進口中大型車 Skoda Superb

2024最佳進口大型車 Toyota Crown

2024最佳進口小型SUV Nissan Kicks e-Power

2024最佳進口中型SUV Maxda CX-60

2024最佳進口大型SUV Kia Sorento

2024最佳進口小型MPV Citroen Berlingo MPV短軸

2024最佳進口中型MPV Ford Tourneo Connect

2024最佳進口大型MPV Kia Carnival

2024最佳進口豪華都會車 Lexus LBX

2024最佳進口豪華中大型車 BMW 5 Series

2024最佳進口豪華中型SUV Lexus NX

2024最佳進口豪華中大型SUV Lexus RX

2024最佳進口豪華大型MPV Lexus LM

2024最佳國產電動車 Luxgen n7

2024最佳進口電動車 Kia EV9

2024最佳進口豪華小型電動車 BMW iX1

2024最佳進口豪華中大型電動車 Audi Q8 e-tron

2024最佳人氣車款 (消費者網路票選) CMC Zinger