『億萬歌姬』林芯儀相伴，因幼保經驗而感同身受喊：帶你們到我的城堡

《夢飛行》活動大使林芯儀及25組家庭與志工、籌委們在夢飛行行前記者會。社團法人中華信願榮景協會，旗下IN義工團籌辦一年一度的「夢飛行」活動，經過多層遴選邀請25組從未坐過飛機的身障孩子們，準備於今年6/1~6/3前往香港。

近日完成出道20年首次開大型演唱會的「億萬歌姬」林芯儀，不僅在事業上更上一層樓，公益愛心也不落人後，過往為幼保科的林芯儀，正式的擔任由社團法人中華信願榮景協會所舉辦的『2024台灣夢飛行』活動大使。今日舉辦夢飛行活動行前記者會，首次接觸到夢家庭的孩子們，高喊：「不管你們多會跑我都會陪伴你們。」，恰巧的是，夢飛行的主要旅程迪士尼中知名動畫『冰雪奇緣』，中文版Let it go就是活動大使林芯儀所演唱，令芯儀直呼：「帶你們到我的城堡去！」

已經在台灣舉辦過5年的夢飛行活動，每年透過IN義工團的志工們，今年也邀請到身為IN義工團一員的小豬-黃沐妍作為志工代表，一同前往香港陪伴慢飛天使一起出國圓夢。與一般公益活動不同，夢飛行的飛行志工們在旅程出發前進行了為期3個月的家庭拜訪，與家長及身心障礙孩童們建立信任基礎，不僅陪伴慢飛天使們首次起飛的旅程，更創造陪伴與支持的體驗給予夢家庭，讓夢家庭在旅程中圓夢更感動。