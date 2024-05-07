恩智浦半導體技術長Lars Reger 將於COMPUTEX 2024發表主題演講

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外貿協會5月6日宣布，邀請恩智浦半導體執行副總裁暨技術長Lars Reger，於今（113）年6月5日下午13:30至14:30在COMPUTEX 2024（南港展覽館2館7樓星光會議中心）發表主題演講。

Lars Reger將以全新角度來詮釋本次COMPUTEX 2024主題—人工智慧（Artificial Intelligence , AI），呈現AI如何與恩智浦堅實的技術框架相結合，加速實現充滿可能性的未來。Lars Reger將進一步說明當擁有感知、思考、連接和行動能力的新型快速發展裝置，結合資訊安全、功能安全和最新的軟體定義開發後，它們將如何改變生態系統。

恩智浦半導體身為汽車電子、人工智慧與物聯網領域的領導廠商，是值得信賴的合作夥伴，持續針對汽車、工業與物聯網、行動裝置與通訊基礎設施市場，提供創新解決方案。秉持「Brighter Together攜手共創輝煌未來」的企業理念，恩智浦致力創造領先業界的尖端技術並匯聚精英才智，開發系統解決方案，讓互聯世界變得更美好、更安全、更有保障。

COMPUTEX 2024以「AI串聯、共創未來」為主軸，將於今（2024）年6月4日至6月7日登場，將有1,500家廠商展出，共計使用4,500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題。COMPUTEX Keynote已開放報名，更多資訊請至（https://www.computextaipei2024.com.tw/zh-tw/index.aspx）查詢。