InnoVEX 2024海內外買主線上「媒合系統」 正式開放

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亞洲指標新創展會 InnoVEX 主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，為協助海內外買主，能在觀展前就針對有意了解的新創團隊進行展中約訪，TCA今（2024）年特別針對設計線上「媒合系統」，讓通過審核的買主，能與展商進行時間與場次的線上約訪，進而提升買主與展商參展成效。此外，陽明交大主題館也帶來多家科技新創團隊，橫跨VR、AI等領域。

InnoVEX 2024「媒合系統」即日起正式開放 將提升海內外創投、企業創投、買主約訪效率

TCA指出，由於InnoVEX新創團隊涵蓋人工智慧（AI）、醫療與生物科技、半導體、綠色科技等領域，為提升海內外創投（VC）、企業創投（CVC）、系統整合商（SI）、通路商與貿易商約訪InnoVEX展商效率，TCA今年特別規劃「媒合系統」，自即日起正式開放，讓通過審核的買主，可以透過網頁點選預約方式，直接與展商進行媒合時段與會談地點安排，提升買主與展商約訪效率。

以下為步驟說明：（1）有意與展商洽詢媒合之買主，可至海內外買主媒合系統註冊進行媒合。（2）買主申請媒合前，請填寫審核資料供主辦單位審核買主身分，待主辦單位審核通過後即可進入媒合系統。（3）買主可點選左側選單之「供應商列表」進入列表，找到欲面談之新創團隊後，可進入供應商介紹頁面確認展商資訊，並點選「Send Invitation」選定媒合時段與討論空間，向參展商邀請媒合。（4）參展商確認媒合後，系統將寄送通知至買主email，買主亦可在媒合系統內確認已被接受之媒合邀約與時程表。海內外買主媒合系統網址為（ https://show.computex.biz/MatchmakingLogin.aspx）。

陽明交大主題館跨域科技 多家新創團隊同步對外曝光 橫跨VR、AI等領域

TCA指出，InnoVEX 2024將有逾30國350家新創廠商展出，其中包括17個國際辦事處、加速器、政府單位等主題館，將展出旗下熱門技術團隊與新創廠商。

陽明交大主題館，今年帶來旗下兩大中心「創新創業中心」以及「產業加速器暨專利開發策略中心IAPS中心」旗下的「ASPN Sports Tech Accelerator 加速器」、及「ESG加速器」當中的多家新創團隊，包括AIGYM、AQUVIVO、CREST、FUNIQUE VR、IMOTEK、mbranfiltra、3T MAGIC等，展出橫跨 VR、AI 等技術，並應用在各類運動場景當中，展現台灣運動科技產業生態能量。

ASPN Sports Tech Accelerator 為教育部體育署委託國立陽明交通大學產業加速器暨專利開發策略中心（IAPS） 辦理，是亞洲第一個運動科技創新加速器計畫。計畫至今已累積培育來自 22 個不同國家，共 117 個運動科技新創團隊，並協助媒合投資 2800 萬美金。ASPN Sports Tech Accelerator 也在 APEC 運動政策網絡（ASPN） 之下，試圖鏈結 APEC 各經濟體間運動創新相關能量，並透過國際交流的方式，共創亞太運動創新生態系之價值。

ASPN Sports Tech Accelerator 每年進行為期 6 個月的運動加速器計畫，期間內培育新創進行簡報訓練課程、協助鏈結國內外運動科技相關領域業師、學界教授與專業投資人，並積極媒合新創團隊與國際知名企業合作，試圖提升台灣運動科技產業之量能。

膜淨材料展示半導體先進製程與生醫純化用薄膜 AQUIVIO 提供個人化新鮮鹼性氫氣水飲水機

膜淨材料（mbranfiltra）專注在薄膜材料的研發與製造，首先在市場上推出由台灣製造的中空纖維薄膜隨身式淨水產品，此產品獲得了2022、2023年的CES Innovation Awards，更在2024年獲得｢台灣精品獎｣的肯定。由於膜淨材料了解不同產業的獨特過濾與純化需求，因此持續投入資源，專注於提供過濾與純化系統的客製開發服務，並與學研單位建立夥伴關係，持續提供適用於先進製程與生醫純化的薄膜產品，以滿足台灣半導體與生醫產業對高精度純化的需求。

AQUIVIO以創新的Hydration Station為市場帶來一場飲水革命。這些Hydration Station不僅提供新鮮鹼性氫氣水，還允許消費者根據自己的喜好調製個人化的健康功能性飲料。從各種風味到增強健康的機能成分，AQUIVIO使得個人化補充水份變得前所未有的簡單與健康。更重要的是，AQUIVIO的設計理念致力於環境保護，Hydration Station在消費端即時製作飲料，省去了瓶裝的以及層層物流的需求，避免使用一次性塑膠容器，與傳統瓶裝飲料相比大幅降低塑膠垃圾及碳足跡，進而推動消費者實現符合永續經營理念的生活方式；同時每台Hydration Station都能提供數據化的減塑成果，是企業推行環保政策的一大利器。這類獨特的補水方案，不僅迎合了現代人對健康生活的需求，也對環保做出重要貢獻，展現了科技、健康與環保三者的完美結合。

l InnoVEX官方網站：https://innovex.computex.biz/；l InnoVEX觀展預先登錄網址：https://innovex.computex.biz/show/Default.aspx；l 海內外買主媒合系統網址：https://show.computex.biz/MatchmakingLogin.aspx。