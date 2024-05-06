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范德賴恩盼中國向俄施壓 結束對烏克蘭戰爭

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歐盟執委會主席范德賴恩6日與中國國家主席習近平會談後發表聲明稱，歐盟期望中國向俄羅斯施壓，結束對烏克蘭的戰爭。

馮德萊恩在愛麗舍宮與習近平和法國總統馬克宏會晤後表示，希望中國充分發揮對俄羅斯的影響力，結束俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。

她續稱，習近平在緩和俄羅斯不負責任的核威脅方面發揮了重要作用，相信在俄羅斯核威脅持續不斷的背景下，習近平將繼續發揮重要作用。

范德賴恩指出，中國可以在限制伊朗彈道導彈和無人機不負責任的擴散方面，發揮重要作用，同時她還再次呼籲以色列和哈瑪斯停火。

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