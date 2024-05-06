新忠犬小八！思念癌逝主人 奔回老家門外守一夜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

新北市淡水區有隻7歲的米克斯犬小八，日前飼主癌逝後，被送往淡水動物之家，某日牠趁機脫逃，兩天後被發現已回到飼主家門口，似在等主人回家。淡水動物之家志工將這段故事貼上臉書社團，感動不少網友，紛紛留言推文，認養人李先生也被小八的忠心感動，決定認養小八，決心要給牠1個溫暖的家。

據了解，小八飼主過世後輾轉來到淡水動物之家，在動物之家期間非常安靜，不會與其他犬隻打鬧。淡水動物之家站長黃琦新說，某日志工要帶淡水動物之家內的犬隻散步，小八趁志工來不及反應時跑出去，走了2天回到7公里外的老家，並守在門外等了1整夜，直到鄰居認出是小八，才通報動物之家把牠接回。

將小八故事PO上臉書的志工小芬說，通常年齡大於5歲的米克斯犬很難被認養，但小八是隻性格穩定、文靜乖巧的成犬，入所後不亂叫也不亂咬，可以感受飼主花很多心思教導牠，牠也很思念主人，因為被牠對主人的忠心行為所感動，所以將牠的故事公開在臉書，希望能讓有緣人來認養。

貼文受到不少網友關注，留言為牠加油，也祝福小八早日找到溫暖的家。認養人李先生看到這篇送養文，深受感動，他說，不久前養的狗妹妹去天堂了，一直想再認養狗狗，看到小八的故事深被感動，認為牠是隻很有靈性的狗狗，所以想給牠溫暖幸福的家。

新北市動保處表示，為提高動物之家認養率，動保處透過網路社群、動物認養會及結合志工與民間團體或與商家異業合作成立「愛心認養小棧」，盡可能幫動物之家的所有犬貓找到認養人，不管是老弱殘疾，還是有機會可以找到溫暖的家。