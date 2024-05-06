出貨升溫 材料-KY4月營收登同期新高

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材料-KY（4763）因4月產品銷售組合，暨預收部分東歐地區客戶人民幣貨款於中間行審查時間較長，致使絲束出貨略受影響，4月營收11.38億元，月減18.8％；但在絲束和醋片需求保持強勁，銷售單價亦維持高檔支撐，年增50.3％，為歷史同期新高。前四月營收47.51億元，年增105.02％，亦創同期歷史新高。

材料-KY表示，因應絲束需求與營運成長，預計2024年7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能，2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，暨預計2025年第二季完成35,000噸醋片產能擴增。另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

材料-KY認為，加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年度，且今年有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

材料-KY除持續優化生產效率與擴大產能外，也將把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術。另因應大陸醋酸纖維女裝面料需求，擴增醋酸纖維長絲產能，以佈局並增加多樣化產品。