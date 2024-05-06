混元禪師斥資近13億元蓋唯心大禮堂 外觀像極了總統府

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唯心聖教創教宗主混元禪師在南投市創立易經大學，並將斥資12.8億元在興建「唯心大禮堂」，他6日親自主持動土大典，強調大禮堂2027年落成，屆時將聯合義大利的國際新興宗教學會舉辦世界宗教領袖會議。與會來賓看到唯心大禮堂模擬圖，都認為很像總統府。

混元禪師本名張益瑞，是南投縣中寮鄉人，長年鑽研易經、風水，早年在國姓鄉創設禪機山仙佛寺而聲名遠播，成為仙佛寺開山祖師，自創唯心聖教，宗教版圖日益擴增，透過電視節目傳播宗教理念，在南投市八卦山創立易經大學，由唯心聖教功德基金會斥資12.8億元在興建「唯心大禮堂」，6日舉行動土大典。

混元禪師主持唯心聖教唯心大禮堂動土大典，他與南投縣長許淑華、台灣教育大學系統總校長吳清基（前教育部長）、南投縣議員林憶如、林儒暘、南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡景賢等多位貴賓共同執鏟動土，祈願工程順利。

混元禪師指出，唯心大禮堂為地下2層、地上7層、屋突四層鋼筋混凝土建築，可容納5000名觀眾，落成後將聯合義大利的國際新興宗教學會舉辦世界宗教領袖會議，日後也會定期舉行易經風水與宗教研習課程。

許淑華說，唯心大禮堂可以說是混元禪師實現35年前所許下的宏願，最令人感動的是混元禪師選擇夫人王月嬌生日吉時動土，其夫妻之情令人動容；未來唯心大禮堂將舉行世界宗教領袖會議，相信能帶動地方發展。