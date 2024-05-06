前往主要內容
工商時報LOGO

混元禪師斥資近13億元蓋唯心大禮堂 外觀像極了總統府

  • 中時即時 楊靜茹
許淑華說，唯心大禮堂可以說是混元禪師實現35年前所許下的宏願，未來舉行世界宗教領袖會議，相信可以帶動地方發展。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）
許淑華說，唯心大禮堂可以說是混元禪師實現35年前所許下的宏願，未來舉行世界宗教領袖會議，相信可以帶動地方發展。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

唯心聖教創教宗主混元禪師在南投市創立易經大學，並將斥資12.8億元在興建「唯心大禮堂」，他6日親自主持動土大典，強調大禮堂2027年落成，屆時將聯合義大利的國際新興宗教學會舉辦世界宗教領袖會議。與會來賓看到唯心大禮堂模擬圖，都認為很像總統府。

混元禪師本名張益瑞，是南投縣中寮鄉人，長年鑽研易經、風水，早年在國姓鄉創設禪機山仙佛寺而聲名遠播，成為仙佛寺開山祖師，自創唯心聖教，宗教版圖日益擴增，透過電視節目傳播宗教理念，在南投市八卦山創立易經大學，由唯心聖教功德基金會斥資12.8億元在興建「唯心大禮堂」，6日舉行動土大典。

混元禪師主持唯心聖教唯心大禮堂動土大典，他與南投縣長許淑華、台灣教育大學系統總校長吳清基（前教育部長）、南投縣議員林憶如、林儒暘、南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡景賢等多位貴賓共同執鏟動土，祈願工程順利。

混元禪師指出，唯心大禮堂為地下2層、地上7層、屋突四層鋼筋混凝土建築，可容納5000名觀眾，落成後將聯合義大利的國際新興宗教學會舉辦世界宗教領袖會議，日後也會定期舉行易經風水與宗教研習課程。

許淑華說，唯心大禮堂可以說是混元禪師實現35年前所許下的宏願，最令人感動的是混元禪師選擇夫人王月嬌生日吉時動土，其夫妻之情令人動容；未來唯心大禮堂將舉行世界宗教領袖會議，相信能帶動地方發展。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 超微、美超微財測洩口風 法人喊買這家台鏈伺服器廠

  2. AI帶給台灣力量！謝金河點名7匹狼 加碼3檔大黑馬

  3. 封測廠中國大撤退 為何從日月光、力成到京元電都走了？

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。