影》習近平、馬克宏與范德賴恩三方會談 關注焦點曝光

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據法國廣播電台報導，中國國家主席習近平今天（6日）受邀前往法國總統府愛麗舍宮。法國總統馬克宏今天將舉行多個歡迎儀式。今天中午前，馬克宏已經在愛麗舍宮舉行歡迎儀式，接待習近平在總統府舉行會談。馬克宏呼籲習近平在歐洲和中國之間的貿易應有「公平規則」。習近平則敦促歐盟與中國應加強戰略協調、保持夥伴關係。

法新社報導，習近平6日對法國展開國事訪問，法國總統馬克宏在習近平面前呼籲，歐洲和中國之間的貿易應當有「公平規則」 。

報導稱，馬克宏在愛麗舍宮有歐盟委員會主席范德賴恩出席的三方會議開幕式時表示：「我們歐洲大陸的未來顯然也將取決於我們繼續以平衡方式發展與中國關係的能力。」馬克宏還說，在烏克蘭和中東的重大危機上，與北京的協調是絕對決定性的。

范德賴恩強調，「中國和歐盟在和平與安全方面擁有共同利益」，她並申明她「決心制止俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，建立公正、和平、可持續的和平」。范德賴恩堅稱，「我們有興趣證明我們的合作正在產生效果」，她指的是布魯塞爾與北京之間「實質性經濟關係」的挑戰。

習近平對馬克宏和范德賴恩還表示，「我們希望中法、中歐關係相互加強、共同發展。」

報導稱，習近平5日抵達法國巴黎，進行為期2天的國事訪問，並慶祝中法建交60週年。6日下午在榮軍院舉行儀式後，習近平再返回愛麗舍宮與馬克宏再次面對面會面，然後舉行正式晚宴。兩國元首將於7日前往庇里牛斯山脈進行更加私人的訪問。

據新華社報導，當地時間5月6日上午，習近平在巴黎愛麗舍宮同法國總統馬克宏、歐盟委員會主席范德賴恩舉行中法歐領導人三方會晤。

習近平指出，很高興再次同馬克宏總統、范德賴恩主席舉行會晤。法國是他今年出訪的首站，今天的三方會晤增強了這次訪問面向歐洲的意義。中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。

習近平表示，當今世界進入新的動蕩變革期，作為這個世界的兩支重要力量，中歐雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展，為世界和平和發展不斷作出新的貢獻。