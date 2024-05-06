專攻直火燒烤料理 WILDWOOD新菜單登場

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原木燒烤牛排海鮮餐廳WILDWOOD即日起推出全新菜單，由駐店主廚吳思緯精心以百變純熟的精湛原木燒烤技法，料理打造一系列豐富紛呈的美饌佳餚，其中絕對不可錯過的當屬獨家隱藏菜色「濕式熟成Porterhouse紅屋牛排」。

主廚精挑細選美國USDA Prime等級、重達48盎司並經過濕式熟成30天的頂級紅屋牛排，以熾火熱焰的原木直火封鎖住肉汁，並運用迷人煙燻香氣帶出牛肉的鮮美風味，可同時品嚐到油花豐富、緊實有嚼感的紐約客，肉質細緻軟嫩的菲力以及香氣濃郁、膠質滿滿的骨邊肉，3種美味一次滿足，著實令人大呼過癮，「濕式熟成Porterhouse紅屋牛排」建議4人以上享用，且須3日前預訂，售價8880元起，訂位專線(02) 2722-8886。

WILDWOOD當家主廚吳思緯表示，「純原木直火燒烤的變化本就大，肉品的盎司數越高，熟度掌控的難度也就越強，現在店裡也就只有我能處理這塊牛排！一般料理25盎司的牛排，反覆燒烤加靜置到肉品完成上桌大約需要45分鐘，而48盎司的紅屋牛排重量翻倍，因此所需的時間也要加乘！也就是從料理開始到上桌，需要1.5小時聚精會神的烤製過程！」

此次主打紅屋牛排是特別嚴選風味、香氣、油脂豐富的Prime等級的美國牛，此品種的特色是經過燒烤梅納反應後，會帶有類似橡木桶味、果香的獨特香氣，牛排本身以T字牛骨為中心，左右兩邊分別帶有紐約客和菲力兩塊，先以大火封肉鎖住肉汁，再回烤、靜置使溫度慢慢滲入牛排中心，如此動作來回需6到7次。

又因紐約客的烤製時間長、菲力烤製時間短，所以師傅要不停反覆翻轉，並在原木燒烤爐中不停地找尋適切的溫度，才能避免讓牛排外層的灰質層因烤溫過於猛烈而太厚，同時使牛排切面達到如紅寶石般色澤的三分熟，呈獻完美的迷人煙燻香氣與質樸風味。

除了外焦內嫩的鮮美牛排外，爐烤現流鮮魚也一直是WILDWOOD的當紅不敗美味，主廚精選新鮮肥嫩的現流鮮魚，像是紅條、石老、金線、馬頭、赤鯮等每日漁港直送，以龍眼木轉化的純炭火炙烤，賦予其獨特煙燻氣息，並搭配清爽酸香的櫻桃番茄油醋，運用風味層次堆疊更加凸顯鮮魚本身的鮮甜海味。

主廚更運用炭火烹調製作出一系列琳瑯滿目的豐美前菜與配菜，包括燻香撲鼻、鮮嫩多汁的炙烤蘆筍搭配帶有迷人紹興酒香的蘑菇醬、肥美鮮香、海味十足的參巴醬炒蛤蜊，以及外表微焦、香甜多汁的孢子甘藍，還有經典不敗的炙烤奶油玉米，訂位專線(02) 2722-8886。