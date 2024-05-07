高血壓可能跟腎臟有關！控制血壓必須多管齊下

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「大多數人都不知道，高血壓可能跟腎臟有關！」馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師李應湘醫師表示，「腎臟的功能不是只有排尿，它也是調控血壓的器官。某些患者的高血壓可以透過調控腎臟，而有效改善血壓的控制。歐洲高血壓學會、美國介入醫學會等皆已將高血壓導管治療列為控制高血壓的方式之一。」

高血壓的盛行率相當高，18歲以上的人口中大概四分之一有高血壓，40歲以上的人口中大概三分之一有高血壓，65歲以上的人口中大概二分之一有高血壓。李應湘醫師指出，由於大多數的高血壓都沒有症狀，所以很多患者都不曉得自己有高血壓。

雖然沒有明顯症狀，但是高血壓會對全身血管造成傷害，而導致中風、心肌梗塞、主動脈剝離、視網膜病變、腎臟病變等嚴重併發症。

發現高血壓時，一定要積極處理，才能降低併發症的風險。台灣周邊血管學會理事長暨中國醫藥大學附設醫院周邊血管科主任徐中和醫師表示，想要控制血壓必須多管齊下，包括飲食要少鹽少糖、規律運動、維持理想體重等非藥物的方法，然後可以利用各種機轉的藥物達到控制血壓的效果。

「藥物治療的成效與治療順從度有很大的關係。」李應湘醫師說，「只要願意吃藥、按時吃藥，大部分患者的血壓可以維持一段時間內達標。但是看似簡單的動作，其實長期並不容易維持。臨床上可能有八成以上的患者，會因為各式各樣的原因而沒有完全依照指示服藥。」

高血壓導管治療的發展，有機會克服治療順從度的問題。徐中和理事長說，根據臨床試驗的結果，腎動脈交感神經阻斷術的效果能夠維持多年，多數患者只要做一次，就能達到長期舒緩血壓的效果。

隨著年紀增加，患者往往會有多種慢性病，而服用越來越多的藥物。李應湘醫師說，如果利用高血壓導管治療來控制血壓，患者就有機會能少吃一些藥，也能降低藥物發生交互作用的機會。

根據研究，部分高血壓患者的成因與交感神經、腎臟荷爾蒙有關，腎動脈交感神經阻斷術（Renal Denervation，RDN）就是直接針對源頭做治療。李應湘醫師解釋，腎動脈交感神經阻斷術是微創導管手術，一般會從腹股溝處的股動脈穿刺，然後將導管延伸到腎動脈，確認位置後便可利用高頻電波阻斷交感神經，手術時間短、傷口小且術後復原快。

台灣的高血壓導管治療已經累積超過450例，在全球扮演領先的角色。李應湘醫師說，長期追蹤的結果顯示，腎動脈交感神經阻斷術的安全性高，風險與檢查性心導管差不多，僅少數患者會在打針處術後出現瘀青的狀況。患者血壓的下降平均可達13 mmHg，藥物的使用也可以減少。

已有許多臨床指南建議將腎動脈交感神經阻斷術作為高血壓處置選擇之一。徐中和理事長說，台灣周邊血管學會特別成立腎臟介入委員會，希望幫助交流臨床經驗，持續推廣高血壓導管治療。

盡量以不放支架的方式，維持下肢動脈暢通

處理周邊動脈阻塞性疾病亦是周邊血管介入治療的重要任務，針對下肢動脈血管介入治療，目前是朝「leave nothing behind」的方向發展。徐中和理事長指出，由於下肢關節的活動度大，如果放置血管支架，支架容易受到擠壓，而且支架也會遇到再狹窄的問題，所以會希望盡量利用不放支架的方式來維持血管暢通。

大腿的血液主要由一條動脈來供應，當動脈狹窄、阻塞時，一般是用氣球擴張把血管打通，但是單純採用氣球擴張，後續再度狹窄的機率會比較高。在治療6個月後，超過四、五成的病人有再狹窄的狀況。徐中和理事長說，為了降低再狹窄的機率，目前可以使用塗藥球囊導管。塗藥球囊導管撐開後能夠將藥物塗在血管病變處，抑制血管內皮細胞增生，降低血管再狹窄的機會。

使用傳統的導管氣球撐開血管時，血管可能出現剝離的狀況，造成血管損傷。如果出現剝離，就只能置放血管支架。徐中和理事長說，為了降低血管剝離的機會，可以考慮使用巧克力球囊導管。巧克力球囊導管具有鎳合金限制結構，讓氣球鼓起時，形狀類似一塊一塊的巧克力。巧克力球囊導管可以較均勻的撐開血管，避免氣球擴張時的壓力差，幫助預防血管剝離，減少血管支架的置放。

台灣周邊血管學會持續推廣血管介入治療

隨著科技的進步，血管介入的應用範圍越來越廣。徐中和理事長說，台灣周邊血管學會成立的目標就是推廣各種血管介入治療，包括腎動脈交感神經阻斷術、周邊動脈阻塞的治療、以攝護腺動脈栓塞治療良性攝護腺肥大、透過治療外陰動脈狹窄改善性功能障礙等。

台灣周邊血管學會定期舉辦國際會議，與世界各國的專家交流，同時也舉辦各種教育訓練，讓更多醫師能夠熟悉血管介入治療的進展，讓更多的患者能夠受惠於越來越進步的血管介入治療！

【本文由「照護線上」授權轉載】