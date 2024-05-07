和女性顧客一同思考 專家教一招得寸進尺法

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為什麼，女性顧客面對銷售人員時，一開始會呈現拒絕的態度呢？

「嗯，這個顏色我不是很喜歡……」、「不能再算便宜一點嗎？」如果只是這樣的對話那倒還好。因為這表示對方已經透露出些許的「購買意願」。這種拒絕的言詞表示：「雖然我想買，可是我希望有人再加把勁鼓勵我。」

然而，大部分的情況是對方連回應都沒有，只是以冷淡的語氣敷衍：「我正在忙，下次再說。」

顧客對於上門的銷售人員只是想「要如何拒絕」而已。尤其是待在家中的女性顧客，這種反應更為強烈。針對這點，我在前文也曾提過，對於總是帶著面具的女性而言，家是她們的另一個面具。「只要待在這裡就不會有問題」、「只要待在家中，我就能夠卸下面具，呈現真實的自我」。

因此，主動上門的銷售人員威脅到她們的安全感。真要說的話，銷售人員只不過是個「外敵」而已。或許你會嘗試以一連串「具有魅力的言詞」，將對方騙出安全的家門。的確，是有辦法讓那些像小貓般膽怯、又頑固的女性顧客「敞開心胸」的。

古典的銷售技巧中，運用了心理療法的一個知名手段──得寸進尺法（Footin-the-door Technique，先提出一個小的合理要求，接著再提出大的不合理要求，會更容易讓人接受）。

舉個例子來說，當對方開門時，銷售人員立即將腳踩入門縫中，讓對方無法關門。當對方無法關門而看到銷售人員的面孔後，雖然極不願意，但也只能聽聽銷售人員說些什麼。

心理治療或說服技巧經常運用這項技巧。因為，「如果對方願意聽銷售人員說些生活周遭的小事，那麼對方就會主動說出發生在她身上的大事」、「一開始能夠回應小要求的人，接下來也會回應更大的要求」。

說出與生活相關的關鍵字

拜訪客戶時，面對著對講機你都會先說什麼呢？你是否只是根據銷售手冊的內容照本宣科而已？

「您好，我是△△公司的○○○。可以向您介紹敝公司最新研發的某產品嗎？」透過對講機、而且必須在數秒鐘之內說明來意，所以你必然會以銷售手冊宣導的方式說話。若真如此，就像是突然以社會語言這把堅硬利刃，刺向安心待在家中的女性顧客一樣。

不應該這樣的，試試「得寸進尺法」：

「您好，我是△△公司的○○○。不知道您洗衣服時有沒有想過，為什麼領子上的髒汙總是很難去除？」

「您好，我是△△公司的○○○。請問您飯後的碗筷洗了沒？我們公司的洗碗精既天然又不傷手，您要不要試用看看呢？」

「您好，我是△△公司的○○○。您知不知道利用科學方法，可以找出最適合自己的顏色喔。您要不要跟我一起來試試看呢？」

新產品的名稱或是類似說明書的制式介紹，對方連聽都不想聽就會直接掛掉對講機或電話。當你報上姓名後，就要立刻說出與她們生活息息相關的重要關鍵字。

這就是「我們一起思考」的態度。

事實上，膽怯的女性一直等待著有人能夠來跟她一起動腦思考。

只要讓女性想像：「他很清楚我不滿足的地方，這個人或許能夠跟我一起解決問題」，這樣就夠了。這麼一來，女性顧客應該會以充滿期待的神情期待你的解說。