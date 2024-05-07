女性購物心理學 陰天比晴天更容易達成交易

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「壞天氣是推銷員的最佳夥伴」，這樣的說法一定會讓你感到不可思議吧。

「記得買車簽約時，銷售人員都會指著晴空說：『今天真是簽約的好日子』。」

「本來就有不少女性有偏頭痛的毛病，遇到低氣壓的陰天肯定更不利於交易吧。」

我相信，應該有人會如此反駁。但是，這些說法其實都誤判了情勢。比起大好晴天，女性顧客更希望在陰天簽訂契約。

以顏色為判斷的標準，想想晴天與陰天的差異吧。晴天表示「明亮的陽光」、「暖色系」、「物體、色彩可以看得很清楚」。而陰天則是「模糊看不清楚」、「陰暗」、「冷色系」。

如果要以蠟筆來描繪這兩種天氣，你可能會猶豫要以黃色或紅色蠟筆繪出晴天，但你絕對會毫不遲疑地選擇黑蠟筆描繪陰天。沒錯，陰天就是「具有黑色背景」的世界。

無論你光顧過多少家壽司店，你是否注意到這些壽司店都有一個共同的特色？我指的就是顏色，為什麼壽司店的櫃檯都是黑色的？

當師傅將壽司端上櫃檯時，你先從座椅上起身，保持一點距離、仔細觀察就會明白。黑亮的櫃檯上清楚浮現的是全白的米飯，上面還有看起來油亮又好吃的食材。

「等等，那個壽司在被端出櫃檯前，本來就已經很好吃了吧……。」

關於色彩心理學的實驗有很多。例如，食物放在黑色器皿上會比放在白色器皿上，看起來更為明亮、好吃。壽司店的黑色櫃檯也是相同的道理。最近，連拉麵店都開始使用黑色大碗，因為黑色器皿具有增強內容物的亮度，以及增加內容物之「色度」的效果。

在這裡提到的器皿，也可以視為「背景」。因此，陰天與銷售人員是最佳的銷售搭檔。

容易受暗示的「電影院效果」

就像在調色盤上，調混所有的顏色後會變成黑色一般，裝扮時黑色終究是最極致的顏色。無論是什麼樣的女性，只要穿上黑色喪服就會散發出一股特殊的魅力。

詢問過女性之後發現，她們認為最好看的衣著色調是單一的顏色。而黑色最能夠襯托出穿衣服的這個人。

「穿上黑色服裝，無論是誰看起來都很漂亮。女性們都知道這點。不過，若要將黑色服裝的感覺發揮到淋漓盡致，還得加上連其他女性都會感到佩服的努力與自信。」

這句話意含著「善於打扮」，也可窺見女性擅長「將自己化為故事中的人物」。女性喜歡待在電影院裡面，正因為電影院裡一片漆黑，所以她們能夠在此遨遊於自己的故事情節裡、為自己的故事傷心淚流。

女性顧客為何喜歡在陰天的日子裡簽訂契約？這點我想你已經明白了吧。陰天的日子，就是將現實世界幻化成電影院的日子。

再次想想，電影院對女性的心理帶來什麼樣的效果。我想大概可以列舉出下列幾項：

●黑暗中的孤獨感；

●黑暗中的恐懼感帶來的不安；

●受以上感覺影響呈現渴望的狀態；

●受以上感覺影響產生宗教的氣氛……。

這些狀況帶來的效果，是女性的內心會「容易受到暗示」。

對於女性而言，以陰天為背景所進行的洽談，感覺好像與現實世界脫離，就如同置身於電影院時的好心情一般。選一個陰天與女性顧客簽約吧，因為陰天才是最佳的簽約日。