電金傳齊拉台股攻新高

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台股昨日表現與外資今年來動向

美國通膨與就業數據放緩有利聯準會（Fed）降息預期，美國四大指數上周五勁揚，外資6日在台股擴大買超216.63億元，並以台積電領漲，盤面上電子、金融、傳產輪動，加權指數終場上漲192點收20,523點，與歷史新高20,883點只差360點的距離。

彙整萬寶投顧董事長朱成志、華南投顧董事長儲祥生、台新投顧副總經理黃文清等三名師的看法，儘管6日終場漲幅收斂，但指數順利收復20,500大關，且520總統就職典禮兩周後到來，挑戰歷史新高點可期。

盤面上，落後補漲的AI概念與蘋概股領軍如鴻海、華碩、欣興、智邦等，均見3％～7％不等的漲幅，以及具高殖利率、高檔抗震題材的金融股搭配，例如華南金、中信金等擁有約5％的高股息話題拉升，傳產族群營建持續點火並由內資主導，橡膠、食品、水泥等抗通膨與防禦類股上漲表態，成交量因此放大到近四日最多4,195億元。

值得留意的是，千金股因遊戲族群即將邁入旺季，鈊象回到千元使整體重返15千金，但高價股代表的IC設計族群資金持續流出，股后世芯-KY遭到摜殺跌停、向下逼近年線收2,835元，IC設計以及漲多修正的重電綠能、電器電纜等族群，也成為6日少數下跌較深的類股。

法人動態上，外資6日買超216.63億元為近四日最多、並且連二買，外資今年累計由賣超轉為買超79.77億元。

法人預測，隨著美國聯準會降息立場轉鴿，外資有轉向回補台股的趨勢；投信買超48.55億元，連16買；自營商終止連三賣轉買超11.38億元，三大法人合計買超276.56億元。

觀察台股後市，三名師也提醒，一是多頭雖然站在主導地位，但高檔調節壓力仍大，操作上不追高；二是蘋果祭出1,100億美元庫藏股計畫刺激股價，但台鏈蘋概股出現題材效應淡化；三是市場回歸基本面選股，4月營收亮眼的個股如一詮、鴻海等均強力上攻；四是台股已連漲三個月，傳統上5月進入淡季，但今年配合AI與520行情可望淡季不淡，惟後續指數波動可能加劇，需留意個股輪動節奏快、不過度追價。

（相關新聞見A2、A3、A5）