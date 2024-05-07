蘋果、華為新品 今隔空較勁

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全球兩大消費性電子巨頭蘋果、華為選在今（7）日同一天舉行新品發表會，以自家最新產品「隔空較勁」。不過，兩大巨頭此次都不會發表新款智慧手機，主打筆電、平板、穿戴裝置，華為將推出與Apple Watch相似的智慧手錶Watch Fit 3，以及新一代平板MatePad。蘋果則會推出新一代iPad Pro及iPad Air。

綜合外媒報導，華為日前宣布7日在杜拜舉行「創新產品發表會」，包括新款可穿戴設備、全新MateBook系列筆記型電腦和MatePad系列平板電腦等。此外，也將在此次發表全新自研平板繪畫軟體「天生就會畫App」。

根據華為規劃，華為此次發表會的新品，除在大陸上市的產品，還有全球首發新品，包括Watch Fit 3智慧錶、MateBook X Pro 2024筆電。

Watch Fit 3是一款採用方形設計的新品手錶，外觀與Apple Watch十分相似。MateBook X Pro 2024則是華為首款AI筆電，使用14.2吋柔性OLED螢幕，機身厚13.5毫米，重量僅980公克，搭載英特爾Ultra 9高性能處理器，預計人民幣售價11,199元。

蘋果則是在台灣時間7日晚間10時，以線上形式舉辦今年首場發表會，主題為「Let Loose（放飛吧）」。據外媒透露，本次新品發表會只有35分鐘，主要聚焦發表新款平板電腦iPad Pro、iPad Air，以及Apple Pencil 3和巧控鍵盤等配件。

新款iPad Pro將配備新一代M4晶片，並首度搭載OLED與霧面顯示器，外觀設計將會採用更薄外殼和更窄邊框，同時還會將前置鏡頭改至側邊成橫向前置相機。另有消息指出，新iPad Pro也可能引入MagSafe無線充電功能。

另外，蘋果還將發表兩款全新iPad Air，配備M2晶片和橫向前置相機，其中一款將是史上最大的iPad Air，為12.9吋。

市場分析，蘋果發表的產品重點聚焦在iPad，蘋果應該會全力以赴，讓它們成為筆記型電腦替代品。（相關新聞見A3）