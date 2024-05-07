中法元首會 馬克宏：與陸車商簽署戰略協議

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中法元首對相關議題的看法

大陸國家主席習近平6日與法國總統馬克宏在艾麗榭宮舉行會談，習近平會前於法媒投書，對法國農產品及化妝品業者送出大禮包，也對地緣衝突表達看法，認為中法應加強合作。

習近平說，中方歡迎高品質法國農產品、化妝品入市、歡迎法國企業赴中投資，也支持陸企赴法投資，盼法方提供公平的營商環境。法國「費加洛報」（LeFigaro）刊載習近平有關「傳承中法建交精神 共促世界和平發展」的署名文章。

針對法國最關心的貿易摩擦問題，習近平表示，中國堅持對外開放，歡迎更多高品質法國農產品、化妝品進入中國市場，滿足中國人民的生活需要。

習近平並指出，中方歡迎包括法國在內的各國企業前往投資興業，已經全面放開製造業准入，將加快放寬電信、醫療等服務業准入。中資企業已在法國設立電池工廠，會支持更多企業到法國投資，也盼法方為提供公平公正的營商環境。

針對俄烏戰爭，習近平表示，中方願與包括法國在內的國際社會共同找到解決危機的合理路徑。對於以巴衝突，習近平稱，中法有許多共識，應加強合作。

法國總統馬克宏6日則向習近平表示，歐洲和中國之間的貿易，應有「公平規則」，並稱在俄烏戰爭和中東的重大危機上，與北京的協調是絕對決定性的。

6日中法元首會舉行的同時，法國也向陸企招手。路透報導，面對中國車商強勢競爭，法國政府與汽車製造業者6日簽署戰略協議，目標是電動汽車至2027年的銷量達到80萬輛，是2022年的四倍，電動小型貨車銷量增加五倍至一年10萬輛。法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）在簽約儀式間隙表示，假如比亞迪及中國汽車產業願意到法國設廠，法國將表示歡迎。

習近平與馬克宏6日會後舉行聯合記者會，習還將出席中法經濟會議閉幕式並致詞。7日習近平應邀與馬克宏前往馬克宏外婆出生地「庇裡牛斯山」參觀。當日後續轉往塞爾維亞及匈牙利。