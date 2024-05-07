（大陸國家主席）習近平訪歐:大陸新能源沒產能過剩

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近期中歐關係動向

中法歐三邊峰會6日在巴黎登場，三方針對貿易摩擦、俄烏戰爭等敏感問題交手。針對產能過剩等貿易問題，中國國家主席習近平表示，中國新能源產業不僅豐富全球供給，緩解全球通膨壓力，也為全球應對氣候變化和綠色轉型作出巨大貢獻。不論從比較優勢或全球市場需求角度看，「都不存在中國產能過剩問題。」

習近平呼籲，中歐雙方應透過協商對話來處理貿易摩擦，照顧雙方合理關切。

6日習近平與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）對話。

綜合外電報導，習近平表示，中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，雙方在綠色和數位轉型中有著廣泛共同利益和巨大合作空間，雙方應該通過對話協商妥善處理經貿摩擦。

關於烏克蘭危機，習近平表示，中方、法方和歐方都希望儘快停火止戰、歐洲恢復和平，都支持烏克蘭危機政治解決，「我們要共同反對戰事外溢升級，共同為和談創造條件，共同維護國際能源糧食安全、產業鏈供應鏈穩定。」

習近平表示，中方不是烏克蘭危機的製造者、當事方，一直為勸和奔走，為促談盡力。至於以巴衝突，當務之急是儘快實現全面停火止戰。

馬克宏說，中法建交60周年，合作取得許多重要成果。當前世界面臨重大挑戰，國際局勢處於關鍵轉捩點，法國和歐盟比以往任何時候都更加需要與中國加強合作，這事關歐洲的未來。法方希望與中方加強對話合作，增進法中、歐中之間的互信和友誼。歐方不認同「脫鉤」，歡迎中國企業來歐投資合作，希望與中方共同維護歐洲價值鏈供應鏈安全穩定。

范德賴恩指出，歐盟希望和中國相互尊重，求同存異，增進互信，避免誤解，共同維護以國際法為基礎的國際秩序，促進世界的和平與繁榮。歐方讚賞中方在綠色轉型發展方面作出的努力和取得的成就，認同中方在維護自身發展方面的正當權利，希望同中方持續坦誠對話，加強合作。