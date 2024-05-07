兩岸要能春暖花開，請先停止仇中言論

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賴清德政府上任在即，全台灣乃至全世界都想問的是：台灣這個被國際媒體喻為「全世界最危險的地方」，將更安全？或更危險？眾所周知，這牽涉到美中台三邊的關係與互動。從結論來看，在美中相對和緩、台美關係升級的此刻，兩岸關係將是台海穩定與否的關鍵。也就是說，賴政府的思維及舉措將影響台海情勢。因此，我們建議，兩岸要能真正春暖花開、和平共存，520後的執政團隊要先從節制不必要的仇中言論開始！

去年11月大陸國家主席習近平赴美參加APEC，與美國總統拜登達成了多項合作共識；今年4月底美國國務卿布林肯訪陸，除了重申美國對華不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求遏制中國發展、不尋求結盟反對中國，以及無意同中國發生衝突的「四不一無意」，並表達希望落實美中兩國元首達成的舊金山共識，且尋求更多合作、管控分歧避免誤解誤判等願望。也就是說，美中兩大國雖難避免競爭，但避免走向對抗，仍是兩大國共同利益。

至於台美關係方面，美國近年來不但智庫、學者，甚至卸任官員、國會議員都絡繹不絕頻頻訪台。日前美國眾院還通過了19億美元對台軍援，不但顯示美國對台安全承諾的升級，更意味著美台之間將有更多的合作。

然而，在兩岸關係方面，即使馬習二會後，大陸對台姿態放軟；但兩岸關係不但未有春暖花開跡象，敵意螺旋反而日漸上升。

如本報先前所論，大陸藉由馬習二會釋放三大重要訊息，包括：和平解決的對台主軸，求同存異的對台策略，以及反介入、反獨的對台底線。除此之外，更重要的是，馬習二會一方面讓馬英九重新「激活」了早已被污名化的「九二共識」，讓「一個中國」可以重新有各自表述的空間；另一方面，習近平口頭上以兩岸人民同屬「中華民族」而非「中國」的論述，更意味了大陸對台的重大讓步。

事實上，自馬習二會後，即使大陸海警船仍到金門附近海域巡查；陸方提前終判台灣聚碳酸酯輸陸存在傾銷；解放軍機持續擾台…但陸方同時表示要積極推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作、希望盡速恢復兩岸30航點與空客直航；甚至率先表態恢復福建居民赴馬祖旅遊。與此同時，重新開放台灣文旦柚等農漁產輸陸；花蓮地震後，大陸除表達慰問，亦宣布要捐贈花蓮組合屋…。

雖然大陸對台仍是呈現軟硬兩手兼具的「組合拳」，但顯然軟的更軟，但硬的卻多僅止於警示。種種訊息顯示，這些「鴿」聲嘹亮的舉措，是陸方基於今年大選後對台灣新民意的回應，並就馬習二會釋出的善意的具體落實。

從國際現實主義觀點來看，大陸此時對台懷柔，必然符合其利益。誠然，對大陸來說，此刻台海的穩定、甚至與台灣進一步的產業經濟合作，有利大陸因應以美國為主的西方國家的科技封鎖，以及其產業的升級轉型。因此，有學者比喻，大陸自馬習二會以來對台釋放的「鴿」聲，是陸方對台投出的「最慢速球」，目的不但是希望台灣當局能「接住」陸方未言之明的訊息；更反映陸方對台海穩定、兩岸合作的殷切盼望。

然而，雖然賴清德總統當選人一再強調，要以交流取代圍堵、對話取代對抗，自信地和大陸展開交流合作，但大選後迄今，執政團隊官員、民代，不但加大仇中、嗆中力道；甚至不分青紅皂白地對有利兩岸交流、緩和兩岸緊張的言行扣上「紅」帽。也就是說，兩岸關係原是可透過交流溝通、「求同存異」的內部矛盾，但由於執政團隊仍認定大陸為水火不容的境外敵對勢力，因此對陸方的所有舉措，都只做惡意的解讀，以致將兩岸關係激化成「你死我活」的敵我矛盾。

我們同意，兩岸囿於歷史糾葛，且諸多制度、文化差異；加上大陸對台的一些舉措、例如軍機繞台，都無益兩岸的交流與和平的氛圍。但誠如智者諄諄教誨：以小事大要以智。面對大陸對台的不合理、不友善之處，台灣最好的回應方式是先動之以情，後曉之以理，再後喻之以弊。只會一味仇中、嗆中，甚至造謠挑釁、無限上綱地醜化大陸，不但無益於兩岸相向而行，最終受害的仍將是台灣。

相信多數國人都同意：戰爭是兩岸最壞的選項；相信多數國人也同意，兩岸穩定有利台灣發展。因此，執政當局應先從約束團隊開始：面對大陸，該收起戰狼的旗幟，以理性面對差異、以智慧化解衝突、以善巧化解矛盾；更重要的，以溫言堆疊善意。如此，兩岸才能真正的春暖花開，台灣才能真正保有長治久安！