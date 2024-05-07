央行阻貶 外匯存底連四月下滑

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近一年外資有價證券加存款 市值約當外匯存底比重

新台幣4月貶太凶，中央銀行進場砸美元阻貶，反應在外匯存底，月減13.22億美元至5,670.19億美元，創近六月新低水準，連四個月下滑。

央行外匯局局長蔡烱民表示，4月外匯存底減少因主要貨幣對美元貶值，且央行進場調節賣匯阻貶的結果。上月國際匯市波動大，各國央行都進場干預阻貶，台灣由於電子業、半導體景氣佳，加上經濟基本面轉好，新台幣貶幅低於日圓及韓元。

蔡烱民指出，4月美元指數升值1.66％，非美貨幣除澳幣升值1.03％及人民幣升值0.08％外，其餘全部跌趴，以日圓重摔3.47％最多，其次韓元大跌2.59％、新台幣貶值1.66％，加幣及瑞士法郎各貶值1.03％、歐元貶0.65％、英鎊貶0.6％。

4月亞幣重挫，美日韓央行加強關注匯率防線，蔡烱民說，「我們實際上也有在守」，且台灣電子業、半導體景氣佳，廠商有發薪、繳稅等需求，因而要將出口所得換成台幣、在外匯市場賣美元，相比下我國外匯市場上供需比日韓更穩定，其次是第一季國內經濟成長率強，使新台幣波動小於日韓。

針對亞洲貨幣戰，蔡烱民認為，日圓貶值下，基於出口競爭，會引發亞幣跟貶疑慮，但這理由在近年已沒那麼強，現在匯率影響出口不大，反而是資本移動會影響匯率較多，且各國影響不同，台灣以股市表現為主，日本是利差因素，大陸則以景氣影響最大。

蔡烱民說明，4月外資賣超台股，據金管會統計，外資單月淨匯出近13億美元，央行統計的外資本金加盈餘匯出，放大至約流出70億美元。反應在外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額，從前一月7,290億美元降為7,130億美元，約當外匯存底占比從128％降至126％。

對於美國聯準會動向，蔡烱民以最新數據分析，美國經濟出現走緩，聯準會也開始縮減量化緊縮規模，今年仍有降息機會，目前市場對聯準會年底前降息2碼的機率約6成，「但聯準會政策動向對股市影響應已減弱，不像前年啟動升息時影響劇烈」。