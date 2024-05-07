人民幣領漲 新台幣連六紅

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美國4月非農就業人數低於預期，美元指數回落，人民幣反彈帶動亞幣趁勢升值，新台幣6日早盤一度站上32.2元，午後部分外資匯出，壓抑匯價升幅，終場收在32.347元、升2.9分，近期拉出一波連六紅，並創近三周新高收盤價，總成交量15.255億美元。

大陸結束五一長假後，人民幣兌美元在岸價6日收升279個基點，報7.2137元，創近一個半月新高。在岸價盤中更一度升至7.2066元。離岸價上周五（3日）跟上亞幣齊漲的熱潮，最高來到7.1658元。

美國最新非農就業人數意外疲弱，重啟降息預期，帶動日圓一度勁升至151.86日圓，創下3周新高水準。但日圓兌美元匯價6日再度下跌0.5％，報153.8日圓兌1美元，回吐3日漲幅。今年迄今日圓累計重挫9％。

匯銀主管分析，新台幣4月底至5月以來，逐步重回升值軌道，已連六個交易日反彈收紅，匯價從32.6元高點回升，盤中重新站上32.2元價位，5月匯價有望由黑翻紅，成為今年首度月線收紅。

新台幣雖連日升值，但還未突破季線，仍處盤整階段，大致會在32.3元附近震盪，近期成交量持平在15億美元左右，等市場交投顯著加溫，新台幣有量助攻才會大幅走揚，目前預估先在32.25～32.4元區間徘徊。