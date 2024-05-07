勞動市場降溫 聯準會傳聲筒：夏末降息還有希望

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有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）近日表示，美國4月就業報告符合「金髮女孩」（Goldilocks，形容一切恰到好處）的特徵，即緩解經濟在今年第一季重新加速的擔憂，為美國聯準會（Fed）夏末降息保留一絲希望。

蒂米羅斯3日撰文，4月非農就業數據不至讓Fed短期展望改變多少，畢竟Fed決策單位聯邦公開市場委員會（FOMC）6月11～12日召開下次貨幣政策會議前，美國勞工部會公布5月非農就業數據，且Fed如今更加關注通膨問題。

美國4月非農就業人數新增17.5萬人，遠低市場預期，更創下六個月來最小增幅。4月失業率從3月的3.8％小升到3.9％。蒂米羅斯認為，美國勞動力市場持續降溫，但這並不代表情況正在惡化。

2024年初，Fed官員預期很快就能將利率從20年高點調降。2023年底一系列數據顯示通膨放緩，令官員滿懷信心再過一兩個月便能開始降息。但今年1～3月通膨數據全高於預期，促使Fed主席鮑爾等官員不得不修正看法。

鮑爾說，今年迄今數據並沒有使得對通膨回落至2％目標更有信心。鑒於對抗通膨欠缺進展，想要取得降息信心，可能得花比預期更長時間。

根據芝商所（CME）利率期貨市場顯示，在非農就業報告發布後，市場預估Fed7月例會降息1碼的機率升至34.1％，9月例會按兵不動機率為30.4％，降息1碼機率49.3％，降2碼機率為19％，降3碼機率為1.3％。