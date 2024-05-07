回防美國 外資連五月淨匯入中斷

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近半年外資淨匯入淨匯出狀況

4月外資回防美國，終止連五月淨匯入。金管會6日公布，4月外資淨匯出約12.96億美元（約合新台幣422億元），中斷連五個月淨匯入趨勢。但前四個月外資累計仍淨匯入139.16億美元，規模為史上同期次高。

因應美國聯準會5月初開會，及台股漲多拉回，外資4月先在台股獲利了結、回防美國市場，在台股上市部分賣超1,251億元，累計前四月在上市部分也從前三月買超1,077億元，轉為賣超174億元；上櫃部分4月賣超136.8億元，前四月累計賣超525億元。

外資4月雖淨匯出，但累計淨匯入餘額2,593.72億美元（約合新台幣8.44兆元），仍是歷史次高，且市場預估美國暫緩降息，台股520行情可期下，外資會回頭，5月應有新一波資金動能。

證期局分析，外資4月賣超台股主因有二：美通膨降溫缺乏進展，就業成長優於預期，市場預期聯準會將放緩降息進程，甚至升息；中東衝突加遽，影響全球。

證期局強調三大看好：今年前四月外資仍淨匯入139.16億美元，是近16年同期外資累計淨匯入第一大；5月聯準會決議6月起放緩縮表，會後亦淡化升息可能；國內景氣復甦，台股成長動能穩健。後兩點都可能讓外資回頭。

證期局指出，上市櫃公司前三月累計營收為新台幣9.54兆元，年增5.4％，營收金額為歷年同期次高，另台股股利殖利率達2.71％（加計股票股利為2.81％），3月底本益比約23.53倍，基本面尚稱穩健。