資本市場太龐大 桑默斯：日本干預外匯恐無濟於事

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日圓兌美元匯價跌至34年新低後，外傳日本政府兩度出手阻貶，對此美國財長葉倫表示上周日圓匯率波動極大，但不評論官方是否干預。美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）則表示，鑑於資本市場規模龐大，干預措施可能起不了作用，即便日本政府近期挹注巨資拉抬日圓，恐難帶來長期效果。

葉倫4日在亞利桑那州一場演講後說，日圓在相對較短時間內確實出現相當大波動，但干預措施會很少見，且會進行磋商。她指出，市場上關於日本官方干預日圓的證據和說法是「謠言」。

桑默斯受訪時則指出，資本市場規模龐大，干預對於改變日圓匯率可能無濟於事。即便日本政府砸下巨資進場阻貶，也只是被巨大的民間部門資本流動淹沒。

近期日圓兌美元走勢有如坐雲霄飛車，日圓4月底一度重貶至160日圓，創1990年以來新低後，日本政府終於出手干預。外傳日本財務省4月底和5月初兩度進場支撐日圓匯價，共斥資9兆日圓（將近600億美元）。日本財務大臣鈴木俊一不願回應此事。

桑默斯表示，當貨幣嚴重偏離基本水準時，國家傾向進場干預，這麼做有時會讓匯價反彈。桑默斯不願假設日圓會進一步貶值，任何走向都有可能。然而，若是日圓升值，他認為反彈的成分多過於干預的效果。

桑默斯指出，目前美元不僅非常強勁，且持續走強，增加聯準會讓通膨回復2％目標的挑戰。

分析師的看法也與桑默斯相呼應。RBS資本市場亞洲外匯策略部主管Alvin Tan指出，由於美日利差極為巨大，日圓可能持續維持弱勢，日圓匯價可能重新測試160價位。如果聯準會不調降利率，日本干預措施的影響可能很快就消失無蹤。

另一方面，美國的通膨和利率走勢影響日圓前景，市場密切關注美國15日公布的4月消費者物價指數（CPI）。