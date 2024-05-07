填息勝率高 小而美股成香餑餑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年上市櫃公司將有望配發超過2兆元的現金股利，隨著台股站穩2萬點，投資人積極參與除權息，目前146檔已除權息，55檔完全填權息，完全填權息率37.6％，以股本小、營運佳的個股完全填權息機率高，如華建、豐達科、健和興。

台新投顧副總黃文清表示，在中信金、國泰金等重量級金控公司發布股利政策後，台股整體的現金股利總額達1.84兆元，尚有70餘家上市櫃公司的董事會還未發布及公告股利政策，從去年的獲利來推算，預計今年整體現金股利總額有機會挑戰2兆元。

此外，黃文清表示，台股有152家上市櫃公司除了配發現金股利，也額外再配發股票股利，鑑於台股正處多頭格局，配發股票股利也頗受投資人青睞，因領了股票股利，隨著股價走揚，還能再賺到資本利得，例如潤隆、鈊象、愛山林、潤弘、國巨、洋基工程、海悅、美亞、M31等。

潤隆去年每股稅後純益（EPS）達17.08元，每股將發出3元現金股利及12元股票股利，除權息日期尚未決議，潤隆今年推案130億元，搭上資金轉進營建、資產股，激勵潤隆股價走揚。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股6日收在20,523點，520總統就職日之前，有望突破前高20,883點，挾著多頭氣勢不遂及政府護盤，投資人相當積極參與除權息並未有棄息潮，除少數股本大的個股遭法人棄息，整體來說台股今年除權息行情正旺。

此趨勢也從統計資料獲得印證，目前已有146檔已除權息，55檔完全填權息，其中傳產股27檔、金融股2檔、電子股26檔，完全填權息率37.6％、接近38％，已完全填權息的有華建、豐達科、健和興、東和、皇普、亞航、順達、瑞智、鑫龍騰等，至於正填息中的有24檔，均表現不錯。

統一投顧董事長黎方國表觀察，完全填權息的個股主要集中在股本小、營運俏及題材豐富的個股，建議投資人在台股2萬點的大行情中要賺取現金股利，又要賺到價差，挑選股本偏小的個股為優先。