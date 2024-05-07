蘋果、華為尬新品 台鏈吃補 外資、投信單日聯手搶買這一檔

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品牌大廠新品較勁，蘋果、華為兩大科技巨頭均將於7日舉行發表會，同日發表新品備戰下半年銷售旺季，美系、陸系大廠互別苗頭，台系供應鏈搶啖新品拉貨商機，欣興、緯創、健鼎等多檔概念股看點十足。

華為、蘋果徹底槓上，蘋果於台灣時間7日晚間舉行「Let Loose」特別活動，外界預估將曝光全新iPad陣容，新款iPad Pro及iPad Air可望推出；大陸手機巨頭華為也不甘示弱，選在同日發表新品，MatePad新款平板電腦、Watch Fit 3智能手表及Free Buds耳機等備受期待。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，國際大廠新品推出的供應鏈商機股，若股價位處低檔或籌碼整理已告一段落，均有接棒輪動或補漲機會，投資人可多加留意。

而兩大廠不只新品競爭意味濃厚，在2024年AI元年推波助瀾下，也不約而同將推出AI新品，蘋果iPad Pro外傳將越級配備全新的M4晶片以強化AI效能，另也可望首度導入OLED螢幕，將成為蘋果首款AI驅動裝置；華為預計則會向海外觀眾展示已在大陸販售的MateBook X Pro 2024，搭載英特爾Ultra 9高性能處理器，為其所推出的首款AI筆電。

法人指出，蘋果第二季末至第三季為拉貨高峰，蘋概股中不乏股價低基期，又有AI題材加持，短線補漲動能可期。同時打入蘋果及華為供應鏈的鴻海，受惠AI雲端產品助威，法人狂掃4.54萬張，催動股價漲逾7％；而AI指標股緯創、廣達也是兩大陣營通吃，分別勁揚2.7％、2.14％，法人加碼1.22萬張及9,472張，隨AI新品報到，AI題材成當紅炸子雞。欣興為蘋果M系列晶片ABF載板主要供應商，本次iPad Pro可望搭載全新M4晶片，使用載板規格可望顯著提升；健鼎則同時為蘋果、華為、三星及小米手機供應商，外資、投信單日聯手搶買1,246張，押寶意味濃。

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