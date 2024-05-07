記憶體紅了 威剛締最旺4月

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威剛今年單月營收表現

記憶體模組大廠威剛營運維持高檔，4月合併營收創歷年同期新高，年增逾8成達38.48億元。累計今年前四月合併營收為147.29億元，年增逾5成。

威剛表示，目前上游供應商正積極將產能配置與投資重心轉向高頻寬記憶體（HBM），加上整體產業庫存水位相當健康，預期本季DRAM及NAND Flash合約價仍將保持上揚格局，並進一步推動公司整體毛利率持續增長。

威剛董事長陳立白指出，AI終端應用產品於第三季起陸續上市後，可望帶動下半年及2025年更多AI需求湧現，因此，上游供應商無不加速轉進HBM與DDR5產品，但目前HBM生產難度與產能耗用率都相當高，在有限產能供給下，2024年DRAM價格欲小不易。

在NAND Flash方面，雖然目前上游供應商已陸續恢復獲利，並逐步調升產能利用率，但對於價格及產能規畫仍相當理性，加上近期企業用及資料中心的SSD需求明顯復甦，可望支撐NAND Flash價格續揚且穩健的態勢。

在AI推動HBM需求趨動下，記憶體供需將逐步轉佳，上周南亞科公布4月營收為32.06億元，月減5.45％、年增41.88％，累計前四月營收127.09億元，年增46.34％，率先開出紅盤。威剛前四月合併營收達147.29億元，年增57.73％；其中，DRAM營收占比41.04％，SSD為26.73％，記憶卡、隨身碟及其他產品則貢獻32.23％。

第二季NAND報價上漲15％～20％，DRAM也因台灣七級地震影響，美光順勢調升第二季模組價格25％。業界看好DRAM未來報價上漲的延續性，主要是AI帶動HBM需求強勁。

2024年輝達（NVIDIA）推出B系列產品，其中B200採用容量192GB HBM3e，約等於H100容量的2.4倍，超微（AMD）的MI300X，也採用HBM3，並將容量提升至192GB，記憶體需求將因AI晶片的競爭而持續成長。2024年HBM占DRAM產值比重，將由2023年的8.4％，躍升至20.1％，且2025年持續提升，將大量消耗DRAM產能，排擠效應可望持續推升DDR4及DDR3報價。