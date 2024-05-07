股王走出谷底 信驊Q1賺一股本

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股王信驊公布第一季財報，每股稅後純益（EPS）10.36元，一股賺一股，並創下近五季來新高。展望第二季，受惠於雲端服務供應商（CSP）需求強勁，信驊指出，AI伺服器迭代排擠效應緩解，傳統伺服器重獲訂單。

法人認為，信驊第二季有望季增1成，此外，影像處理晶片Cupola 360新應用之營收，將受惠大廠採用率提高而大幅成長，為信驊拉出另一成長曲線。

信驊首季營收受惠美國雲端業者一般型伺服器急單，單季合併營收10.13億元，年增51.4％、季增2.94％；毛利率63.23％，維持過往平均水準，稅前盈餘4.68億元、稅後純益3.91億元，EPS 10.36元。信驊認為，CSP客戶將會降低前一世代的AI伺服器採購，將預算用於傳統伺服器，長期來看，伺服器市場將有採購的循環可循，意即兩世代AI Server中間將會有傳統伺服器之需求。

除循環因素外，信驊強調，長期將極大化每台伺服器的單位價值，並預期2026年可在主板上看到除伺服器遠端控制晶片（BMC）外，還會有mini BMC、PFR、I／O expander等應用，每個主板的營收貢獻將達到3倍的水準。

BMC數量相對前一世代增加，以輝達GB200為例，一顆BMC將管理二個主板（四顆GPU），較前世代一顆管八顆，是接近翻倍的成長，目前GB200仍採用AST2600，但也將為信驊帶來顯著貢獻。

供應鏈透露，信驊AST2700樣品已送交客戶，目前在打板開發中，其中，製程採用12奈米，不僅是運算力大幅提升，也會將南橋晶片的功能整合至BMC當中，ASP（平均售價）將有2成以上之提升。

Cupola 360今年將有大幅成長，信驊耕耘多年，已獲得眾多大廠採用。利基型產品，並且搭載AI智慧辨識，享有更佳之ASP，今年大幅成長有望為信驊帶來更強之成長動能。