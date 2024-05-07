電視面板報價 5月漲不動了

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TrendForce公布5月上旬報價，由於備貨需求降溫，中小尺寸電視面板漲幅縮小，32吋、43吋面板上旬報價持平，65吋以上的大尺寸電視面板小漲1美元。監視器面板價格續漲，全尺寸漲幅約0.2美元，筆電面板需求增幅不如預期，僅TN面板價格小漲0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓表示，先前在面板價格走升下，品牌廠提前備貨，隨著手上庫存拉高，而且電視面板價格已回到去年高點，5月份品牌廠拉貨力道放緩。由於備貨需求降溫，5月份電視面板價格漲幅也明顯收斂，包括32吋、43吋、50吋等中小尺寸電視面板價格已經漲不動，預期5月報價持平，均價分別為37、65、129美元，超大尺寸電視面板需求平穩，預期5月上旬65吋、75吋面板小漲1美元，65吋報價回升到177美元。目前面板廠緊盯下游訂單變化，如果6月需求再減，不排除隨之調降產能利用率來確保價格平穩。

至於IT面板方面，監視器面板拉貨需求平穩，5月份價格持續走揚。由於監視器面板利潤差，面板廠期望能夠有比較大的漲幅，目前看來5月上旬監視器面板半成品、以及面板模組可望全線調漲，漲幅約0.2美元，27吋面板報價來到62.6美元、23.8吋面板報價約49美元。

范博毓表示，第二季筆電面板需求相比第一季好一些，但訂單數量增幅仍不理想，所以面板廠跟品牌廠對面板報價還在角力。