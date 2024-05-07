賴清德明會工總 談兩岸、核能議題

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賴清德

賴清德與工總會面預計議題

520即將就任的新總統賴清德8日將與工總新任理事長潘俊榮「首會面」，並將觸及兩岸與核能議題。潘俊榮將大膽向賴清德陳述，能源攸關企業生存發展，對台灣經濟發展至關重要，當「不再反核」是世界共識時，領導人應以全民福址為主，順應世界潮流，要為所應為、為所當為。

工總8日將舉行新一屆理監事會暨新舊任迎新送舊活動，賴清德受邀出席擔任貴賓，這是賴清德當選總統後，首次與工商團體接觸，還將親自頒發當選證書給潘俊榮。潘俊榮將會是工總史上第一位由總統頒發當選證書的理事長。

賴清德選擇工總作為他與工商團體接觸第一站，潘俊榮釋出善意，他將當面向新總統承諾，工總會與政府並肩作戰，積極與政府對話、溝通，共同為台灣這塊土地努力，以實現賴的「台灣在經濟上成為日不落國」的政見。

不過，潘俊榮也直言，該為產業發聲時，還是會「大聲」說出來。以能源政策為例，他說，當G7（7大工業國）召開的氣候、能源和環境部長級會議後發表的公報：「不再反對核能」。當「不再反核」是世界共識時，台灣是否還要逆世界潮流？

潘俊榮進一步提出數據表示，依據國際原子能總署資料：截至2021年6月，全球共有443座核電廠運行；52座正在建造中，100多個建廠計畫，其中，中國大陸有23座核電廠正在興建中，有55座核電廠在運行，鄰近的日本與韓國也分有33座、25座核電廠。面對氣候變遷大危機、全球淨零碳排趨勢，全球不但不再反對核能、擴增核電廠時，台灣還要逆勢、反全世界潮流嗎？

他說，核能的問題，不好處理，但他相信賴清德是有智慧、有肩膀的領導人，而能源攸關企業生存發展，對台灣經濟發展至關重要，會以全民福址為主，順應世界潮流，要為所應為、為所當為，不會讓企業為了能源能否穩定供應而焦慮。

由於8日將接掌海基會董事長的副院長鄭文燦也會出席，因此也將解及兩岸議題。對兩岸，潘俊榮相信唯有交流才能化解僵局，因此認為，兩岸都應鼓勵人民、企業交流，從交流建立互信，從互信創造和平基礎。