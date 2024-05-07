碳費徵收 學者憂所得分配不均恐惡化

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環境部上周公布碳費三子法，7日將召開第三次碳費審議會，聚焦子法內容，以及鄰近國家碳定價制度。專家學者示警，碳費徵收恐造成全國所得分配不均更惡化，對民生物價有不同程度影響，同時也呼籲政府應將政策制定過程透明化，資料公開有助於各界評估碳費衝擊與影響層面。

環境部原定第一季拍板碳費定價，但碳費審議會進度緩慢，以及碳費三子法於4月29日才預告，算上二個月預告期，預料7日的碳費審議會將不觸碰費率深水區。子法草案明定，企業提出自主減量計畫，能有相當程度費率折扣，並依據不同測量方式給予優惠。

氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，環境部將於會中針對已公布的碳費三子法向委員會做報告，蒐集產業界、環團以及學界想法。另外，鄰近國家如日本、韓國、新加坡等，對碳定價制度實施內容及收費辦法，環境部也已充分蒐集，提供給委員會做為參考資料。

中央研究院經濟研究所兼任研究員蕭代基則指出，碳費或碳稅可能使全國所得分配不均更惡化，低收入家庭用於民生、能源的費用較高，恐使生活成本增加。國際上如法國、加拿大將碳稅收入返還人民，但現行碳費制度不能這麼做，因《氣候變遷因應法》規定，碳費為專供氣候變遷減量、調適使用，只有調整為稅收，才能返還民眾。

臺灣大學土木工程學系助理教授謝依芸也表示，依學界估算，碳費起徵若為1,200元，對民生物價影響約1至2％，不同族群影響程度不同，鄉村碳負擔也會高於都市。她呼籲政府在相關機制上應多將相關因素納入考量。

對碳費討論過程不透明，蕭代基表示，因資料不公開，外界不明白政府制定碳費制度及多種折扣措施的依據、估算與因應措施，也更難以評估衝擊與效應。專家建議，政府資訊愈公開、資料愈多，設定模型評估的情境時，更能貼合實際社會與產業情況，優化評估的結果，同時，更精確評估減量政策或碳費所帶來的衝擊。

對此，黃偉鳴強調，依《氣候變遷法》規定，所有審議會發言、討論過程都會做成會議記錄，有關碳費費率制訂的政策與數據，都會秉持公開透明原則，至於何時公開，則需視會議進度再擇期向外界報告。