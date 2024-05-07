工總指碳費三子法草案...「有三缺」

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環境部7日將召開第三次碳費審議委員會，工總6日直指碳費三子法草案，有三缺：缺少借鏡產業減碳實務經驗、碳乏跨國性公平，以及自主減量與指定目標沒有有合理的設計。

工總指出，碳費制度應有環境、經濟與社會面的通盤性考量，制度的設計與配套牽一髮動全局，相關措施均會相互影響，然檢視目前子法草案相關規定，缺少借鏡產業實務減碳經驗。

工總以自主減量計畫、指定目標與優惠費率為例。工總指出，如果優惠費率給予大幅優惠，但指定目標卻是無人能達到，那「自主減量計畫」形同虛設，看的到吃不到，對於產業實質減碳毫無幫助，徒增成本而已。

工總指出，我國為出口導向國家，碳費應考量跨國公平性，確保廠商單位產品負擔碳成本與競爭國一致，以免影響競爭力。具體而言，現階段我國競爭對手國的高碳洩漏風險產業，水泥、鋼鐵及石化業，歐盟及韓國實際上都有保護措施而未實質支付碳價，或如日本是價格較低。因此，費率不應該高過我國競爭對手國。

工總還說，當碳費成本超過公司淨利且無法完全轉嫁，則高額的碳費將會是公司沉重的負擔，甚至使其轉盈為虧，導致公司降薪、裁員，甚至衍生失業問題。鋼鐵、石化業屬產業碳關聯性高行業，相關就業人數約150萬人，因此碳費整體制度規畫須謹慎。

工總進一步指出，自主減量計畫及指定目標沒有合理設計，環境部打算採2019至2023年的5年平均值為基準年排放量，指定目標皆要求減量30％，若A廠於2019年前已投入減碳，但B廠卻尚未開始，則兩者減碳30％的難度顯然不同，應將產業早期配合政府政策所投入減量成果併入基準年計算，才可以解決產業先減先輸的不公平問題。