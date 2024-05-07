水泥業提建言 下游鋼廠陷碳焦慮

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針對國內開徵碳費政府即將立法，台灣區水泥工業同業公會表示，基於徵收碳費應參考國際間做法及符合使用者付費、公平原則，呼籲政府在立法時應對進口水泥課徵碳費。鋼業龍頭中鋼則肯定環境部子法，但也坦言鋼鐵下游卻仍深陷碳焦慮，碳費費率一日不公布業者就對未來更擔憂，因為不知道將來的成本支出會高到什麼程度。

水泥公會指出，若對於進口相關產品沒有同步徵收碳費，將會加劇國內業者與國外產品不公平競爭；本土水泥業者依法繳交貨物稅，礦石稅，並呼應國家長期淨零目標進行低碳投資，2030年前將投入超過194億元減碳預算，增加的成本讓本土水泥與進口水泥存在著價差，使得市場受到侵蝕及低價傾銷等不公平影響。如果只對本土業者徵收碳費，國內產品與進口產品的價差將進一步擴大，加劇對國內產業不公平的競爭危及國內水泥自主供應韌性。

針對工總指出的碳費子法缺乏跨國性公平等問題，中鋼認為，相較於歐盟採取碳總量管制及碳排放交易，給予免費核配的方式，國內的計算結構則是參加自主減量方案，達到指定目標，及針對碳洩漏敏感產業給予折扣。中鋼認為其實環境部子法草案的設計框架，已考慮到和國外對接，這點給予肯定。

而中鋼也表示，雖然碳費費率迄今仍未公布，不過往好的方面想，在費率公布前都還是免碳費，對業者也是省了一筆支出。但中鋼也提出，若費率訂得太高，仍舊可能造成業者的競爭力下降，這點希望審議委員會能多加考慮。

下游鋼廠則深陷「碳焦慮」，有業者就直言，到底費率會怎麼訂，是如先前所說每噸300元，或是業者希望的每噸100元，甚至是環團希望的每噸500元？費率一日不公布業者就對未來更擔憂，因為不知道將來的成本支出會高到什麼程度。也有鋼廠指出，鄰近國家如日本對於碳洩漏敏感產業給予相當大的優惠，每噸才收合新台幣61元的碳費，考量到日本是我們的主要競爭對手，希望環境部不要給予國內業者太大的負擔，適當的緩衝以維護業者的競爭力。