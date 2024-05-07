臺大國際政經學院 揭牌

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台積電徵求政治學博士、為地緣政治風險解題，臺灣大學6日揭牌「國際政經學院」，明年起將招收上千名國內外碩、博士班學生，專研國際地緣政治及新科技的社會影響。臺大校長陳文章表示，我國需要培育新一代的政經和國際金融領導人才，除了原有的政經專業，亦必須融入新科技、環境永續、區域歷史文化及國際視野等素養。

在此同時，政大國際金融學院終於找到院長，將由前財長蘇建榮接任，目前人事案已通過院及委員會，只等校方三級三審，這也是該院長懸缺一年後，才找到人才，顯示國際學院培養人才，財金領域比想像困難。

臺灣大學國際政經學院是依據2022年通過的「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，此為總統蔡英文推動、特別立法，邀集產業及學術界共同投入資金，培養國家長期人才發展策略，提升國立大學研究發展成果效益，培育高階科學技術人才，強化產業競爭力。目前已有10所大學院校、設立13個學院。國際政經學院為臺大依據該法設立的第二個學院，前一個為重點科技研究學院。

未來10年期間，國發會將提供14.25億元，企業捐助14.25億元，共計28.5億元，唯以每年1億多元方式分期提供給臺大。陳文章表示，還會開放其他企業、機構在第二階段參與。

臺大國際政經學院將採新型態全英語教學的跨院學程、課程模組以及領域專長培育，而且能和不同性質產業和國際學術機構緊密結合。目前預計與臺大合作的國際學術機構，除已簽訂合作意願書的日本早稻田大學外，亦與美國哈佛大學、法國巴黎高等政治學院和美國喬治城大學等校洽談合作計畫，臺大也將利用企業捐助提供可與國際競爭的薪資資源，聘任知名學者或企業領導人為專任或訪問講座教授，延攬國際精英學生來臺大就讀、提供臺大學生進行雙主修或輔系研習。

陳文章指出，該學院的新院長尚未敲定，目標是國際級學者主持，也希望未來能把台灣人才帶向國際。至於蔡總統卸任後，因年紀因素已不可能再被臺大聘任，但學院會以講座、演講方式，邀請蔡總統授課。