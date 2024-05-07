臺鐵擬漲價 交部下半年再議

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臺鐵公司已29年未漲票價，交通部預計下半年審議方案，按過往漲價提案試算，臺鐵北高票價恐直逼高鐵，交通部次長胡湘麟6日表示，過去提案並非現在執行方案，臺鐵仍在研議票價合理化方案。同時，立院6日通過臨時提案，在東部災區尚未復原前，將凍漲臺鐵東部幹線票價。

臺鐵董事長杜微說，票價合理化方案目前仍在研議階段，預計下半年會提出正式版本，臺鐵將以立院決議票價調整公式，按2023年決算成本資料，考量公司內部營運條件、外部社會經濟情勢及市場供需，研議票價合理化方案，後續經董事會同意後提送交通部費率審議會審查，再報政院核定。

胡湘麟表示，交通部一個多月前曾討論過臺鐵漲價事宜，但考量相關分析尚不盡完整，因此決定下半年再議。按過往經驗，若以投資成本加上合理報酬率的3％～5％初步試算，臺鐵北高票價恐從843元漲至1,219元、直逼高鐵。

胡湘麟說，3％、4％、5％是過去的計算方式，並不是現在執行的方案；他重申，臺鐵仍在研議票價合理化方案，送至交通部費率審議委員會後，將會謹慎評估營運條件、經濟情勢、市場供需，也會考量對社會大眾及乘車旅客的衝擊。

立委質疑，一旦臺鐵票價直逼高鐵，將不利臺鐵與高鐵的競合，旅客恐全轉移到高鐵；對此，杜微強調，臺鐵仍會針對票價細部調整，正研議將北高票價以遞遠遞減的方式計算，相關價格仍在研究評估中，並非最終定案。