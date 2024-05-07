保單存錢沒戲 壽險滿期金創低

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近年壽險滿期金與身故醫療給付變化

「用保單存錢」的說法恐暫別壽險市場。因金管會連年控管短年期儲蓄險，及2026年接軌需求，壽險業調整保單設計，增加壽險保障，據保發中心統計，2023年壽險「滿期金」給付僅648億元，至少是近20多年新低，壽險業推估，未來每年滿期金給付不到千億元，恐成常態。

台灣民眾喜歡用保單「強迫儲蓄」，從零存整付到躉繳短年期儲蓄險，如早年流行的六年期儲蓄險、一到六年即可出場的利變年金，讓壽險業每年滿期金給付都有1,600多億元到6,455億元不等，金管會認為滿期金每二到六年就大量給付，不利壽險長期資產負債配置，成為大型投資公司，因此祭出多項政策，縮緊儲蓄險生存空間。

據保發中心統計，去年壽險業總給付共2兆4,054億元，較2022年增加近11％，但滿期金給付僅648億元，比2022年少1,024億元，年減幅度高達61％，反而是解約金、身故給付、醫療給付等呈現逐年成長趨勢。

滿期金就是保單期滿給付的生存金，最高峰是2016年給付6,455億元，但從2018年起就逐年下降，2018年滿期金給付還有5,679億元，2020年就跌破5,000億元，2022年跌破2,000億元、僅1,672億元，去年更下滑到僅剩648億元。從2019年至今已連五年減少，年減最大幅度就是去年61％。

壽險業者分析滿期金減少三大因素，一是接軌需求與政策引導下，要解決高利保單利差損問題，已從過去銷售短年期儲蓄險為主，轉型為銷售保障型、終身型保單，過往保單強調儲蓄，近年轉型強調保障，商品結構跟過往已大不同。

二是國人保險意識抬頭，如醫療險、意外險銷售日增，加上醫療科技快速發展，醫療給付金額持續增加，去年壽險醫療給付首度突破2,000億元，全年身故及醫療給付高達3,784億元，創史上新高，年增近9％，已連續兩年超過3,000億元。

三近年壽險市場理財類主力保單，改由投資型保單、利變型壽險，取代過去傳統儲蓄險或還本險，利變型終身壽險多會設計保單至少投保滿七年解約才有一定投報率，客戶即便提前解約，金額亦是計入解約金。