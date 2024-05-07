新台幣偏弱恐掀解約潮 壽險業備戰

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近年壽險解約金與總給付變化

美國聯準會（Fed）恐延後降息，加上新台幣仍趨貶值，壽險業已開「戒備」。據統計，壽險業第一季解約金逾4,000億元，年增近17％，首季壽險給付中逾6成為解約金，擔心第二季再掀起美元保單解約潮，壽險業積極籌措現金，3月底台、外幣帳上現金約有9,087億元，創14個月新高。

新台幣2月貶破31.5元，美債持續高利率，六、七年前銷售的美元保單陸續到期或進入可解約階段，不少保戶解約後兌回新台幣，或轉投美債，匯率、保單保本保息、債息三頭賺。3月壽險總給付金額飆升至2,476億元，創史上單月新高，且大於當月總保費1,906億元，等於保險淨流出570億元，為近七個月新高。

3月給付金額飆高，第一季壽險總給付金額攀高來到6,123億元、年增13％，若美國不降息，壽險給付金額即可能持續攀高，全年總給付金額恐會略高於去年的歷史新高2兆4,054億元。

第一季給付金額增加，主要就來自解約金增加，第一季解約金額4,046億元，較去年第一季增加583億元，年增率近17％。若美國遲不降息、新台幣不升值，今年解約金仍可能再增加，從2022年開始，解約金可能連續三年破兆元。

美國2022年開始鷹式升息，新台幣應聲貶值，2022年史上首次壽險解約金超過兆元，達至1.25兆元，去年美持續升息，加上新台幣偏弱，導致解約金再攀高到1.54兆元，續創新高、年增23％，今年市場原預估美國會降息，1月、2月解約已有好轉，但3月降息期望落空，且美國降息時程持續延後，解約金再度升高，讓壽險業再度警戒。

據了解，金管會已開始緊盯，壽險業也增加現金部位，3月底壽險業持有現金部位約9,087億元，創去年2月以來的14個月新高，單月增加2,041億元，除為因應保單解約及給付需求，若新台幣急貶，避險部位也需增補大量現金結算避險保證金，因此提前籌措現金預作準備，加上利息收入與投資收益，壽險業強調現金流量不成問題。