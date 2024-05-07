股息好香 中信金奔19年新高

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金融股「放閃」。金融指數6日收在1,911.37點，大漲2.19％，表現優於大盤的0.94％，金融指數再創2022年5月以來的二年新高，接下來將繼續挑戰2022年4月高點1,947.57點。

中信金去年稅後純益560.81億元，今年現金股利「大方給」，每股配發1.8元現金股利，創中信金現金股利的史上新高，拍板隔日股價就拉漲停，6日更來到36.1元，寫下近19年新高。前次股價突破36元已是2005年3月。

公股銀主管分析，金融股今年第一季財報優於預期，同時14家金控今年總計將發出2,167.61億元的現金股利，創歷史次高，基本面、現金股利加上5月開始的金融法說會行情，三力齊推金融股價「金閃閃」，持續上攻。

國泰金第一季每股稅後淨利（EPS）達2.57元、富邦金則有2.33元、中信金為1.07元，目前股價50.9元、70元、36.1元，以全年角度來看，本益比幾乎在10倍附近或以下，接下來進入高股息ETF換股潮，多檔金融股股息殖利率攀高，將有機會選入高股息ETF，帶來另一波ETF資金行情。

法人分析，今年金融股中，銀行業務房貸創高、理財商品大賣，保險業務逐步恢復元氣，且股市資本利得提高，證券業務受惠台股不斷刷新歷史高點，台股強強滾當下，也帶動金融股今年的基本面持續看好。即使短線出現漲多拉回，但籌碼仍相對安定，隨法人、ETF持續增加部位，散戶融資使用率又偏低，金融股大多頭行情仍可期。

今年併購風潮再度啟動，也帶來金融股期待空間，包括京城銀、三商壽、新光金等，加上近期永豐銀行宣布收購柬埔寨微型存款金融機構領導者Amret，都讓金融股充滿併購想像空間。

觀察6日金融股中，主要由高股息殖利率、併購概念股、獲利表現佳個股領漲，華南金大漲4.94％、中再保4.9％、中信金3.88％、新光金3.34％、永豐金3.17％、群益期3.1％、元大金3.1％，漲勢都在3％以上。還有兆豐金上漲2.74％、富邦金1.44％、國泰金1.39％，表現都是前段班。