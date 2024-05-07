跟對電金股 八檔ETF強強滾

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電子、金融及傳產類股近期成推升台股動力，押對寶的台股ETF亦跟漲。據Cmoney統計，八檔台股ETF已創今年股價新高，其中，凱基優選高股息30今年來含息報酬率逾21％、元大台灣高息低波亦有14.9％，皆打敗大盤的14.46％，主要就是重壓電子、金融股。

八檔台股ETF包含大華優利高填息30、復華富時高息低波、元大MSCI金融、國泰股利精選30、元大台灣高息低波、凱基優選高股息30、永豐優息存股及兆豐龍頭等權重，其中有七檔高股息ETF，除元大台灣高息低波外，其餘七檔前十大持股都有近期表現強勢的中信金，另有五檔皆壓寶統一、四檔前十大持股中有鴻海，瑞儀、聯電、聯詠等熱門電子股。

6日有五檔高股息ETF創掛牌以來新高價，分別是凱基優選高股息30、復華富時高息低波、大華優利高填息30、元大台灣高息低波、台新永續高息中小。凱基優選高股息30不只6日上漲1.93％居冠，今年以來含息報酬逾2成，亦是排名第一高，法人觀察，6日報酬貢獻前三名為鴻海、中信金、統一。

凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，台股目前本益比來到歷史相對高點17.54倍，股價高檔震盪機率高，但台灣第一季GDP與經濟成長率同步上修，都優於預期，激勵股價表現，也是台股表現亮眼的原因。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，在人工智慧需求持續強勁的推動下，相關產業的業績表現亮眼，加上部分企業的估值與全球同產業相比，仍具有吸引力，對台股後市發展持正面態度。

永豐優息存股經理人林永祥認為，6日電子、金融、傳產類股齊揚，尤其金融業在國內外股市帶動下，首季獲利表現亮眼，寫下歷史次高紀錄，使近日走勢強勁。永豐優息存股十大持股的中信金、永豐金、元大金，6日均有3％以上漲幅，帶動寫下今年以來新高價。