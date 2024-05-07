公股銀看H1 SWAP獲利 能保去年同期9成

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美國降息時間預計延至下半年，公股銀初步統計，中央銀行3月底升息後，今年第一季SWAP（換匯交易）收益漲跌互見，上半年SWAP收益將可維持去年同期約9成，全年則視美國降息時點以及幅度，預計全年有望樂觀維持去年的8成以上。

八大公股銀SWAP收益去年均創新高，合計獲利超過700億元，多家SWAP收益都是2022年的3倍以上，今年全年則力求突破560億元。去年SWAP表現最好的是外匯部位最大的兆豐銀行，約158.7億元，第一銀行為近150億元、華南銀行約100億元、合庫銀行約90億元、彰化銀行約88億元、臺灣企銀約63億元，臺灣銀行、土地銀行都創單年新高。

去年SWAP獲利最多的兆豐銀評估，今年SWAP策略是把握台美利差優勢及變動，動態調整SWAP部位。其中，台灣升息、美國未降息，台美利差縮減，可能會影響銀行上半年SWAP收益減少，下半年聯準會開始降息，台美利差會更加縮窄，將會使SWAP收益較上半年減少。

華銀第一季SWAP收益約27億元，較去年同期成長約4成，預估上半年SWAP收益約35～40億元，約去年的9成；一銀SWAP獲利表現不及去年同期；彰銀第一季SWAP收益為17.7億元，較去年同期減少約19.6％，預計上半年收益應可維持第一季的狀況，預估約38億元，較去年同期減少約9.5％。

合庫銀全行外存提升並強化運用外幣餘裕資金，SWAP收益較去年同期增長，今年預期台美利差逐步縮窄，全年SWAP收益估計下滑至75億元，年減約16％；土銀預估上半年各月SWAP收益與去年持平，全年約去年的7成～8成。

公股銀分析，現在很難預測全年SWAP數字，主要因美國降息時間點不斷延後，目前評估可能落在9月，接下來SWAP部位操作將配合存款及銀行資金狀況，視台美利差曲線變化，動態調整部位結構，伺機增加債券投資部位，布局公債、信評較佳的公司債或金融債。